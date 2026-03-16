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Wer neue Führungskräfte einstellt, entscheidet über mehr als nur eine Personalie. Es geht um Vertrauen, um Zugang zu sensiblen Informationen und nicht zuletzt um den Ruf des gesamten Unternehmens. Anne Mehles, Prokuristin bei system 360, dem Luzerner Spezialisten für forensische Wirtschaftsanalysen, kennt die Konsequenzen aus der Praxis. Die größte Gefahr bei Wirtschaftskriminalität liegt darin, dass ihre unterschiedlichen Erscheinungsformen häufig nicht erkannt werden. Und genau hier setzt die Prävention an, lange bevor jemand einen Vertrag unterschreibt.





Wenn Bauchgefühl zur Risikoquelle wird

Die Frage ist eigentlich simpel: Würden Sie jemandem die Schlüssel zu Ihrem Haus geben, ohne zu wissen, wer diese Person wirklich ist? Wahrscheinlich nicht. Trotzdem vergeben Unternehmen regelmässig Zugang zu Geschäftsgeheimnissen, Finanzdaten und strategischen Entscheidungen an Menschen, deren Vergangenheit sie kaum kennen. Der Lebenslauf sieht beeindruckend aus, die Referenzen stimmen, das Vorstellungsgespräch läuft gut. Doch was passiert, wenn sich hinter dem Bewerber problematische Verbindungen verbergen, die dem Unternehmen perspektivisch Shcaden könnten?

Pre-Employment-Checks sind kein Ausdruck von Misstrauen, sondern von Professionalität. Sie schaffen Klarheit, bevor Verantwortung, Zugriffsrechte und Reputationsrisiken übertragen werden. Dennoch setzen viele Unternehmen weiterhin auf Intuition und oberflächliche Referenzen. Solange alles gut läuft, fällt das nicht auf. Erst im Krisenfall wird deutlich, dass wichtige Informationen gefehlt haben.

Anne Mehles erlebt das regelmässig. „Wir werden oft gerufen, wenn bereits Schaden entstanden ist“, erklärt sie. „Dann beginnt die aufwendige kriminalisitsche Aufarbeitung. Dabei hätte sich vieles verhindern lassen, wenn man vorher die richtigen Fragen gestellt hätte.“ Diese Fragen betreffen nicht nur die berufliche Laufbahn. Sie reichen tiefer. Gab es in der Vergangenheit Interessenkonflikte? Wie steht es um die Reputation in früheren Tätigkeitsfeldern?

„Ein fundierte Überprüfung verbindet strukturierte Recherche mit analytischen Methoden aus der kriminalistischen Praxis. Wir analysieren öffentlich zugängliche Informationen ebenso wie digitale Spuren, geschäftliche Verflechtungen und Online-Präsenzen. Dabei werden Erkenntnisse aus dem Clear Web ebenso berücksichtigt wie relevante Hinweise aus dem Deep Web und Darknet.“

Ziel ist es, Widersprüche sichtbar zu machen und ein belastbares Gesamtbild zu gewinnen. Im Mittelpunkt steht, wie sich Personen, Organisationen oder Sachverhalte darstellen und welche Informationen diesem Bild gegenüberstehen. Reputationsrelevante Hinweise, frühere Kontroversen, Verbindungen zu sensiblen Themenfeldern oder Hinweise auf eine anderweitig kritische Vergangenheit werden systematisch erfasst und eingeordnet.

Die Analyse setzt dort an, wo reine Dokumentenprüfung endet. system 360 bewertet Informationen im Kontext, identifiziert Muster und Auffälligkeiten und ordnet diese strukturiert ein – faktenbasiert, diskret und mit dem Blick für das Wesentliche.

Interdisziplinäre Expertise statt Standardabfragen

Die Methodik ist dabei entscheidend. system 360 arbeitet mit ihrem interdisziplinären Team aus Juristen, Kriminalisten und Analysten, die sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen als auch die feinen Muster wirtschaftskrimineller Strategien. Diese Expertise stammt aus jahrzehntelanger Erfahrung in der Aufklärung komplexer Fälle. Man weiss, worauf zu achten ist. Und man weiss, wie man Informationen interpretiert, ohne in voreilige Schlüsse zu verfallen.

Nehmen wir ein konkretes Szenario. Ein Unternehmen plant eine strategische Zusammenarbeit mit einem externen Unternehmen. Die öffentliche Wahrnehmung ist positiv, Marktauftritt und Kommunikation wirken professionell. Eine vertiefte Analyse zeigt jedoch, dass es in früheren Geschäftskontexten wiederholt zu Kontroversen, informellen Vorwürfen oder problematischen Verbindungen kam, die nie abschliessend geklärt wurden. Hinweise finden sich nicht in klassischen Medien, wohl aber in tieferliegenden digitalen Informationsräumen.

Rechtlich ist nichts zu beanstanden. Reputativ und strategisch entstehen jedoch Fragezeichen. Ohne diese Informationen wäre ein Risiko unbemerkt eingegangen worden. Durch die Einordnung der Hinweise konnte das Unternehmen gezielt nachschärfen, Bedingungen definieren oder sich bewusst gegen die Zusammenarbeit entscheiden.

Mehles betont, dass es nicht um Generalverdacht geht. „Unsere Aufgabe ist es, ein realistisches Bild zu zeichnen“, sagt sie. „Manchmal bestätigt sich, dass jemand genau der richtige Kandidat ist. Manchmal tauchen Ungereimtheiten auf, die weitere Abklärung erfordern. Und manchmal stellt sich heraus, dass eine Einstellung ein erhebliches Risiko darstellen würde.“ In allen Fällen verschafft die Überprüfung Klarheit und damit eine bessere Entscheidungsgrundlage.

Was Prävention kostet und was ihr Verzicht

Manche Unternehmen zögern trotzdem. Zu teuer, zu aufwendig, zu misstrauisch. Doch was kostet es, wenn eine Fehlbesetzung das Unternehmen in eine Krise stürzt? Wenn sensible Daten in falsche Hände geraten? Wenn Reputationsschäden entstehen, die sich über Jahre hinziehen? Die Rechnung geht meist nicht auf. Prävention ist fast immer günstiger als Schadensbegrenzung. Und sie ist planbar.

system 360 kombiniert die strukturierte Arbeitsweise klassischer Ermittlungen mit der Flexibilität eines privaten Dienstleisters. Das bedeutet: keine bürokratischen Umwege, sondern massgeschneiderte Lösungen für jeden Fall.

Was unterscheidet einen oberflächlichen Check von einer fundierten Analyse? Die Tiefe. Viele Anbieter beschränken sich auf das Abgleichen von Datenbanken und das Einholen von Referenzen. Das kann ein Anfang sein, reicht aber selten aus. Wirklich aufschlussreich wird es erst, wenn man die Verbindungen versteht. Mit wem arbeitet die Person zusammen? Welche geschäftlichen Netzwerke bestehen? Gibt es Verflechtungen, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind, aber potenziell problematisch werden könnten?

Anne Mehles erinnert sich an einen Fall, bei dem ein Kandidat für eine Vorstandsposition geprüft wurde. Offiziell war alles in Ordnung. Doch die kriminalistische Analyse zeigte Verbindungen zu einem Unternehmen, das in einen Korruptionsskandal verwickelt war. Der Kandidat selbst war nie angeklagt worden, aber die Nähe zu den Vorgängen war evident. „Es geht nicht darum, jemanden zu verurteilen“, erklärt Mehles. „Aber es geht darum zu verstehen, welche Risiken mit einer Einstellung verbunden sein könnten. Und das muss die Geschäftsleitung wissen, bevor sie entscheidet.“

Technologie als Werkzeug, Erfahrung als Grundlage

Die Digitalisierung hat die Möglichkeiten der Recherche erweitert und gleichzeitig die Komplexität erhöht. Soziale Netzwerke, öffentliche Register, digitale Spuren: All das bietet wertvolle Hinweise. Gleichzeitig braucht es Expertise, um diese Informationen richtig einzuordnen.

Mehles und das system 360-Team setzen auf eine Kombination aus klassischer Recherche und moderner Technologie. „Technologie ist ein Werkzeug“, sagt Mehles. „Aber Urteilsvermögen entsteht durch Erfahrung, Fachwissen und den Blick fürs Detail. Das kann keine Software ersetzen.“

Für Unternehmen bedeutet das: Wer Backgroundchecks ernst nimmt, investiert in Sicherheit. Nicht nur in die Sicherheit von Daten oder Geschäftsgeheimnissen, sondern auch in die Sicherheit der eigenen Entscheidungen. Führungskräfte tragen Verantwortung für Teams, für Strategien, für Ergebnisse. Wenn sich später herausstellt, dass man die falschen Personen in diese Positionen gebracht hat, sind die Folgen oft gravierend. Und vermeidbar.

Die Frage ist also nicht, ob man sich Backgroundchecks leisten kann. Die Frage ist, ob man es sich leisten kann, darauf zu verzichten. Anne Mehles sieht das pragmatisch: „Risiken lassen sich nie vollständig ausschliessen. Aber man kann sie erheblich reduzieren, wenn man vorher genau hinschaut. Das ist keine Garantie. Aber es ist ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung.“