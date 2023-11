Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie.

Immer mehr Menschen suchen nach Möglichkeiten, in ihrem hektischen Alltag aktiver, widerstandsfähiger und gesünder zu sein. Während sportliche Betätigung für viele bereits ein wichtiger Tag ihres Lebens ist, ist die Bedeutung natürlicher Nahrungsergänzungen noch nicht jedem bewusst. Dabei können sie nicht nur das Wohlbefinden steigern, sondern auch bei spezifischen Beschwerden Linderung verschaffen, mit denen sich vor allem Frauen oft konfrontiert sehen.

Marie Maass, Fitness-Unternehmerin, zweifache Mutter und Gründerin von 69 Days, hat diese Herausforderungen aus eigener Erfahrung erlebt. Gemeinsam mit ihrem Mann Alex hat sie eine abwechslungsreiche Linie von Nahrungsergänzungen entwickelt, die bereits Tausenden von Menschen geholfen haben.

Frau Maass, Sie sind eine erfolgreiche Unternehmerin und Mutter von zwei Kindern. Können Sie uns erzählen, wie es Ihnen gelingt, trotz des hektischen Alltags einen gesunden Fitness-Lifestyle aufrechtzuerhalten?

Marie Maass: Selbstliebe, Motivation und Energie sind unsere größten Triebfedern. Sport und eine ausgewogene Ernährung sind dabei zentrale Voraussetzungen. Sie ermöglichen es, auch in stressigen Zeiten bei sich selbst zu bleiben und seine Mitte zu bewahren. Und natürlich sind unsere Kinder jeden Tag aufs Neue eine große Quelle der Motivation.

Die Aufrechterhaltung einer Fitnessroutine erfordert Disziplin. Können Sie uns mehr darüber erzählen, wie Sie persönlich mit Routinen umgehen und wie sie Ihnen in stressigen Zeiten helfen?

Marie Maass: Routinen sind für uns keine Last, sondern eine Unterstützung, die uns hilft, auch in stressigen Zeiten Fortschritte zu erzielen. In Situationen, in denen wir keine Lust auf Training haben, schalten wir den Kopf aus und ziehen es dennoch durch. Danach sind wir stolz auf uns und zufrieden. Macht man diese Erfahrung immer wieder, ist das eine große mentale Stütze, auf die man in schwierigen Zeiten bauen kann.

Neben dem Training spielen Nahrungsergänzungen der Marke BETTER TASTE aus der Produktlinie Happy-Life eine wichtige Rolle. Was hat es damit auf sich?

Marie Maass: Im hektischen Alltag fehlt oft die Zeit für eine ausgewogene Ernährung. Daher haben wir unsere Happy-Life-Balance-Linie entwickelt, die hochwertige Nahrungsergänzungen bietet, um die Gesundheit von innen heraus zu fördern.

Was hat Sie dazu inspiriert, die All-In-Female-Balance-Drink-Linie zu entwickeln?

Marie Maass: Nach der Geburt unseres zweiten Kindes hatte ich mit verschiedenen Beschwerden zu kämpfen. Wir haben intensiv recherchiert und mit Ernährungswissenschaftlern zusammengearbeitet, um eine Lösung zu finden. Das Ergebnis war der All-In-Female-Balance-Drink, der Frauen mit Beschwerden wie Migräne, PMS und unerfülltem Kinderwunsch unterstützt.

Was zeichnet den All-in-Female-Balance-Drink aus?

Marie Maass: Der Drink ist vegan, hormonfrei und speziell auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten. Er enthält alle notwendigen Mikronährstoffe für das Wohlbefinden in allen Lebenslagen und Zyklusphasen.

Ihre Produktlinie Yummy Mummy ist ebenfalls sehr beliebt. Was können Kunden in dieser Linie finden?

Marie Maass: Yummy Mummy bietet köstliche Süßigkeiten wie Schoko-Streichcremes, Karamell-Riegel und Schoko-Taler, die frei von Zucker, Gluten und synthetischen Zusatzstoffen sind. Sie haben einen hohen Proteingehalt und sind ein Genuss ohne schlechtes Gewissen.

Sie haben in Ihrer Community viel positives Feedback erhalten. Können Sie uns von einigen Erfolgsgeschichten berichten?

Marie Maass: Unsere Community hat uns von Anfang an großartig unterstützt. Wir hören täglich von Frauen, die durch die Einnahme unserer Produkte erhebliche Verbesserungen erfahren haben. Das motiviert uns, unser Sortiment ständig zu erweitern.

Welche Entwicklungen sehen Sie in der Zukunft für Ihre Produkte und die Branche?

Marie Maass: Wir arbeiten ständig daran, unser Angebot zu erweitern und neue Nahrungsergänzungen auf den Markt zu bringen, um noch mehr Menschen zu helfen. Unsere neueste Entwicklung, FEMALENDO, unterstützt Frauen mit spezifischen Beschwerden wie Endometriose, PCO-Syndrom, Myomen und Zysten. Es gibt auch Produkte wie den All-in-Men-Balance-Drink für die Gesundheit von Männern.

Abschließend, welche Vitamine und Mineralstoffe sollten Ihrer Meinung nach in einer ausgewogenen Ernährung unbedingt enthalten sein?

Marie Maass: Vitamine wie Vitamin D, Vitamin C und Vitamin B12 sind besonders wichtig. Auch Eisen ist ein essenzieller Mineralstoff, der nicht unterschätzt werden sollte.

Vielen Dank für das informative Interview und die spannenden Einblicke.

Über Marie und Alex Maass

Das seit 2013 zusammen selbstständige Unternehmer-Ehepaar Marie und Alex Maass hat sich einem nachhaltigen und natürlichen Fitness-Lifestyle verschrieben, den es mit hochwertigen Nahrungsergänzungen und seinem Fitness-Programm 69 Days an seine Kund*innen weitergibt. Auf Instagram begeistern sie auf ihren Kanälen über 150.000 Abonnenten mit ihren regelmäßigen Workouts und geben Insights, wie sie Familie, Fitness und Gesundheit unter einen Hut bekommen.

