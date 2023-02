Künstlerin Marie Haufe: „Meine Bildidee beruht auf einer wahren Begebenheit“

Die große Aktion „Kunst für Alle“ von Berliner Abendblatt und Berliner Rundfunk 91.4 bringt Künstler und die Berliner Gesellschaft zusammen. Den besten Beweis dafür lieferten jetzt die Künstlerin Marie Haufe und Olaf Kusche aus Oberschöneweide. Er gewann im Rahmen der zweiten Abstimmungswoche das eingereichte Werk von Marie Haufe, für das er im Internet abgestimmt hatte. Hinter der Bildidee zu „Das innere Kind“ steckt eine wahre Begebenheit, erzählt Marie Haufe bei einem persönlichen Treffen.

Olaf Kusche aus Oberschöneweide ist einer von Tausenden Berlinern, die sich bisher an der Aktion „Kunst für Alle“ von Berliner Abendblatt und Berliner Rundfunk 91.4 beteiligt haben. Jede Woche – und zwar sechs Wochen lang – werden auf den Internetseiten der Medienpartner zehn Kunstwerke präsentiert. Hörer und Leser können dann für Ihr Lieblingskunstwerk abstimmen und dieses dann mit etwas Losglück gewinnen.

Die insgesamt 60 Werke, die aus rund 600 Bewerbungen von einer hochkarätigen Jury ausgewählt wurden und einen Wert von bis zu 2.000 Euro haben können, spiegeln alle Genres der Kunst – von Malerei über Fotografie bis hin zu skulpturalen Objekten – wider.

„Kunst für Alle“ sorgt für Begeisterung

Olaf Kusche hat sich in der zweiten Abstimmungswoche in ein Werk ganz besonders verliebt: „Das innere Kind“ der Jungkünstlerin Marie Haufe sprach ihn sofort an, erzählt er bei einem Treffen mit „Kunst für Alle“-Kuratorin Ila Wingen und der Künstlerin persönlich. „Die ganze Aktion hat uns total begeistert“, erzählt er. So haben seine Frau und er prompt im Internet für das Bild „Das innere Kind“ von Marie Haufe gestimmt – und Olaf Kusche wurde aus dem Losptopf gezogen. Berliner Abendblatt und Berliner Rundfaunk 91.4 haben das Bild dann für Olaf Kusche angekauft.

Wo das Bild in seiner Wohnung hängen soll, war die erste Frage, die die Künstlerin an „ihren“ Gewinner stellte. Das wisse er noch nicht, sagt Kusche. Aber ein schönes Plätzchen werde sich ganz sicher für seinen Gewinn finden. Und Kuratorin Ila Wingen bestätigt: „Ein Kunstwerk sucht sich seinen Platz selbst aus.“

Der 59-Jährige mochte den „Bärtigen Mann mit den Tattoos und dem Schlumpfeneis“ sofort und freut sich sehr über seinen Gewinn. Ein paar wertvolle Kunstwerke hat Olaf Kusche bereits gemeinsam mit seiner Frau, mit der er seit 38 Jahren durchs Leben geht, auf AIDA-Kreuzfahrten bei Kunstauktionen ersteigert. „Was es genau ist, wenn mich ein Kunstwerk anspricht, weiß ich gar nicht“, sagt er. Aber Freude bereitet ihm Kunst allemal.

Bitte keine Vorurteile!

Genau das war das Ziel der Künstlerin Marie Haufe. Die 22-Jährige beendet gerade ihre Ausbildung an der Schule für Bildende Kunst und Gestaltung und freut sich darüber, dass ihr Werk nun einen neuen Besitzer gefunden hat. „In den letzten Zügen meiner Ausbildung überkommen mich manchmal Zweifel. Das Leben als Künstler ist hart, das weiß man. Da hat mich der Erfolg bei ‚Kunst für Alle‘ nochmal gepusht und mir gezeigt, dass die Leute meine Kunst mögen“, sagt sie.

Und nicht nur, dass ihr Werk „Das innere Kind“ ausgelost und angekauft wurde: In der zweiten Abstimmungswoche konnte die Jungkünstlerin Marie Haufe 34 Prozent aller Voting-Teilnehmer für sich gewinnen. Damit wurde ihr Bild zum „Lieblingskunstwerk der Woche“ gekürt.

Über einen weiteren kleinen Erfolg freut sie sich außerdem besonders. „In der ersten Abstimmungswoche war mein Dozent Malte Hagen Olbertz bei ‚Kunst für Alle‘ dabei. Er ist ein toller Maler, von dem ich viel gelernt habe“, sagt Marie Haufe. Dass auch ihr Werk von der Jury ausgewählt wurde, habe sie sehr stolz gemacht.

Die Bildidee zu ihrem eingereichten Werk beruht übrigens auf einer wahren Begebenheit. „Ich sah diesen Mann, diese Gestalt an der Hermannstraße mit seinen Tattoos und seinem Bart. Und hätte er nicht dieses blaue Schlumpfeneis gegessen, mit diesem kindlichen Lächeln in seinen Augen, hätte ich wahrscheinlich vorschnell ein Vorurteil aufgrund von Äußerlichkeiten ihm gegenüber gehabt“, erklärt Marie.

Aktuelles Voting verläuft spannend

„Kunst für Alle“-Kuratorin Ila Wingen freut sich besonders über den Erfolg der Jungkünstlerin Marie Haufe. „Direkt zum Abschluss der Ausbildung schon einen Preis zu gewinnen, das ist hervorragend“, so die erfahrene Künstlerin.

Auch in der aktuellen Woche läuft eine spannende Abstimmung im Rahmen von „Kunst für Alle“. Einige Künstler liefern sich gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mehr wird aber nicht verraten. Hier finden sich die Werke, für die momentan eine Stimme vergeben werden kann.

Text: Sara Klinke