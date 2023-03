Vom 7. bis 10. April – zum Osterfest werden die Züge, der von Kindern betriebenen Parkeisenbahn, im Volkspark Wuhlheide wieder mit einer historischen Dampflokomotive bespannt. Alle kleinen und großen Besucher sind zu halbstündigen Rundfahrten durch die erblühende Landschaft eingeladen.

Der Dampfzug startet vom Hauptbahnhof (Haupteingang FEZ / An der Wuhlheide) von 10:00 bis 11:55 Uhr und von 13:40 bis 17:10 Uhr jeweils im 35-Minuten-Takt und hält an allen Unterwegsbahnhöfen, so auch am S-Bahnhof Wuhleide.

Die Fahrkarten werden am Schalter im Hauptbahnhof sowie in den Zügen der Parkeisenbahn verkauft und kosten für eine Fahrt inklusive Dampfzuschlag 6,50 Euro, Kinder zahlen 5,00 Euro.

Weitere Dampfzugfahrten sind an den Wochenenden 22./23. April, 6./7. Mai und 27. bis 29. Mai geplant.

Mehr Informationen: www.parkeisenbahn.de und www.facebook.com/parkeisenbahn.de

Text: red