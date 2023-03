Mit dem Frühling startet auch die Saison für die geführten Stadtspaziergänge durch den Bezirk Tempelhof-Schöneberg. 25 BezirksTOUREN sind im neuen Programm zu finden – alle Termine sind kostenfrei.

Egal ob Spaziergang durch den Regenbogenkiez oder Wanderung auf den „Alpengipfel“ im Süden in Marienfelde – bei den sogenannnten BezirksTOUREN in Tempelhof-Schöneberg ist von April bis Juni dieses Jahres für alle was dabei.

Eintauchen in die Geschichte

Mit erfahrenen Guides können Interessierte in die Geschichte des Bezirks eintauchen, zum Beispiel bei einer Führung in der ehemaligen Kur- und Badeanstalt „La Maison de Santé“, einem literarischen Abendspaziergang oder einer Radtour zu Erinnerungsorten im Bezirk. Dabei begegnet man vielen Persönlichkeiten, Künstlern und politisch Aktiven, die im Bezirk lebten oder noch leben.

Erweitert wurde das Angebot für Familien und Kinder: Ob mit der spielerischen Entdeckungstour „Emils neue Detektive“ oder der Familienführung „Biene Maja und ihre wilden Schwestern“ in Marienfelde – hier ist für alle von klein bis groß etwas dabei.

Vielfältiges Angebot

Veranstaltet werden die BezirksTOUREN von den Museen Tempelhof-Schöneberg. Dr. Irene von Götz, Leiterin des Fachbereichs, betont die Vielseitigkeit des Angebots: „Mit den BezirksTOUREN wollen wir alle Generationen im gesamten Bezirksgebiet ansprechen – Menschen, die schon lange hier leben und solche, die den Bezirk gerade neu für sich entdecken.“

Wie und wo anmelden?

Da die BezirksTOUREN jedoch längst kein Geheimtipp mehr sind, lohnt es sich, rechtzeitig einen Platz zu reservieren. Das komplette Programm gibt es zum Download auf der Internetseite der Museen Tempelhof-Schöneberg.

Um Anmeldung wird bis einen Werktag vor der Tour spätestens 12 Uhr per E-Mail an museum@ba-ts.berlin.de gebeten. Die jeweiligen Treffpunkte der Touren werden bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Text: red/su