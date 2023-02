Zum bereits 14. Mal findet am 23. Februar 2023 die Seniorenmesse in Tempelhof statt. Das Programm der Messer hat einiges zu bieten!

Egal of Pflege, Wohnen, Freizeit oder Prävention, die Themen der kommenden Seniorenmesse in Tempelhof sind vielfältig. Die Stände und das Programm richten sich an alle älteren Menschen und ihre Interessen und Bedürfnisse. Natürlich stehen dabei auch Hobbys, Reisen und Freizeit im Fokus!

Anzeige

„Ich freue mich sehr, dass wir das tolle Angebot der Seniorenmesse an einem neuen Standort fortsetzen können“, sagt Seniorenstadtrat Matthias Steuckardt. „Im letzten Jahr kamen Senioren aus der ganzen Stadt zu Besuch. Der Besucherandrang hat uns gezeigt, dass die Neugier und der Informationsbedarf groß sind.“

Kostenlose Hör- und Sehtests

Auf der Messe haben die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, kostenfreie Hör- und Sehtests in Anspruch zu nehmen. Zudem können Diabeteswerte und Reaktionsschnelligkeit getestet werden lassen.

Außerdem erscheint an diesem Tag der beliebte Ratgeber für Seniorinnen und Senioren für das Jahr 2023. Der Eintritt für die Messe ist kostenfrei.

Auf einen Blick:

Was: Seniorenmesse in Tempelhof

Seniorenmesse in Tempelhof Wann: Donnerstag, 23. Februar 2023 (10 – 16 Uhr)

Donnerstag, 23. Februar 2023 (10 – 16 Uhr) Wo: Studio 1. BUFA -Gelände Oberlandstraße 25-36, 12099 Berlin

Studio 1. -Gelände Oberlandstraße 25-36, 12099 Berlin Eintritt: kostenlos

Text: red/su