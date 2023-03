Fahrgäste der S1 müssen sich am Wochenende auf Ersatzverkehr einstellen. Die Linie wird ab dem 24. März wegen Bauarbeiten unterbrochen.

Kein S-Bahnverkehr zwischen den Bahnhöfen Schöneberg und Zehlendorf: Auf diesem Abschnitt der S-Bahnlinie 1 geht zwischen dem 24. März (22 Uhr) und den frühen Morgenstunden des 27. März (1.30 Uhr) gar nichts. Zwischen den genannten Stationen wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Grund für die Streckensperrung sind Bauarbeiten am S-Bahnhof Botanischer Garten und an der neuen Moltkebrücke in Lichterfelde. Im vergangen Jahr begannen der Abriss und die Arbeiten am Ersatzneubau der Moltkebrücke. Die 1909 fertiggestellte Querung über die Bahntrasse war seit Jahren marode und deswegen teilgesperrt. Am kommenden Wochenende wird die neue Brückenkonstruktion eingehoben.

Fertigstellung im Jahr 2024





Auf der neuen Brücke werden zur optimalen Anbindung an den S-Bahnhof breite Fußwege sowie ein Fahrstreifen pro Richtung für den Rad- und Kfz-Verkehr zur Verfügung stehen. Zudem werden neue Abstellmöglichkeiten für Fahrräder installiert, um den Wechsel vom Rad zur S-Bahn und umgekehrt zu erleichtern.

Für den Ersatzneubau sind Kosten in Höhe von zehn Millionen Euro veranschlagt. Im kommenden Jahr sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, hieß es aus Senatskreisen.

Weitere Informationen zum Ersatzverkehr und zu den Bauarbeiten am S-Bahnhof Botanischer Garten gibt es auf der Website der S-Bahn Berlin.

Text: red/nm