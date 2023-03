Kartenspiel: Mit hüpfenden Fröschen Ziffern in die richtige Reihenfolge bringen.

Kinder sind von Natur aus neugierig und lernfreudig, aber natürlich wollen sie auch ganz viel spielen. Beides kann man einfach miteinander verbinden, wenn man sich als Familie zusammen an den Wohnzimmertisch setzt und altersgerechte Spiele anbietet. Für Kindergartenkinder, besonders diejenigen, die bald in die Schule kommen, sind Lernspiele mit den ersten Zahlen oder Buchstaben gut geeignet.

Denn dabei lernen die Kinder ganz von allein wichtige Grundfertigkeiten, die sie später in der Schule brauchen. Eine gute Vorbereitung für den kommenden Matheunterricht sind beispielsweise Kartenspiele, bei denen die Zahlen von eins bis zehn geübt werden.

Zahlen richtig sortieren

Beim Spiel „Fröschis“ von Amigo beispielsweise geht es darum, Ordnung in den Froschteich zu bringen. Doch das ist gar nicht so einfach, weil auch Müll im Teich herumschwimmt. Die Spielregeln sind einfach: Zuerst werden alle Karten gut durchgemischt und jeder Spieler bekommt acht Stück ausgeteilt, die er in einer Reihe verdeckt vor sich auslegt. Wer am Zug ist, zieht aus dem Stapel in der Mitte. Dann gibt es drei Möglichkeiten: Entweder bekommt man eine Zahlenkarte mit einer Ziffer zwischen Eins und Acht.

In diesem Fall wird sie an die entsprechende Stelle in der aufsteigenden Zahlenreihe der eigenen Kartenauslage einsortiert. Die Karte, die dafür den Platz räumen muss, wird ebenfalls an eine passende Stelle der eigenen Reihe gelegt. Ist dort jedoch schon eine offene Karte vorhanden, endet der Zug. Ist als zweite Möglichkeit die gezogene Karte eine Müllkarte, kommt sofort der nächste Spieler dran. Als dritte Möglichkeit nutzt man die Frosch-Karte als Joker: Zieht man diese aus dem Stapel in der Tischmitte, kann der Frosch jeden beliebigen Zahlenwert annehmen und somit dorthin gelegt werden, wo noch eine Position frei ist.

Für Kinder ab fünf Jahren

Wer zuerst alle acht Karten aufgedeckt und richtig sortiert hat, gewinnt und spielt in der nächsten Runde mit nur sieben Karten. Das geht so lange, bis ein Spielender nur noch eine Karte hat und den finalen Sieg einfährt. Fröschis ist empfohlen für zwei bis vier Kinder ab fünf Jahren.

Quelle: djd