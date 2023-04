Am 20. April kommt Katie Melua in den Admiralspalast. Was Fans vor dem Berlin-Konzert der georgisch-britischen Sängerin wissen müssen.

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Katie Melua ihr neues Album „Love & Money“. Die neuen Songs wird sie am 20. April auch im Berliner Admiralspalast präsentieren. Außer Songs ihres neunten Studio-Albums werden die georgisch-britische Sängerinund ihr Quintett aber auch die weltbekannten Hits „Nine Million Bicycles“, „The Closest Thing To Crazy“ sowie „If You Were A Sailboat“ spielen.

Ihren Durchbruch feierte Melua im Jahr 2003. Seitdem sind knapp 20 Jahre vergangen, in denen die Sängerin neun Alben veröffentlicht hat. Erst im vergangenen Herbst hat die 38-Jährige ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Nun geht sie auf Euopa-Tour und macht neben Berlin auch Halt in Hamburg, Köln und Frankfurt. Wir haben alle wichtigen Infos zum Konzertabend am 20. April gesammelt.

Wann geht das Konzert los?

Das Konzert geht um 20 Uhr los, der Einlass beginnt aber bereits früher. Etwa eine Stunde vor Konzertbeginn öffnet der Admiralspalast seine Türen.

Wie komme ich zum Admiralspalast?

Am besten ist eine Anfahrt mit dem ÖPNV. Die Haltestallen befinden sich knapp 50 Meter vom Admiralspalast entfernt am Bahnhof „Friedrichstraße“. Der ist unter anderem mit den Regionalverbindungen RE 1, RE 2, RE 3, RE 5, RE 7, FEX & RB 10, RB 14, RB 23 sowie mit den S-Bahnen S1, S2, S3, S5, S7, S9, S25, S26 erreichbar.

Gibt es noch Tickets?

Das Konzert am 20. April ist bereits ausverkauft. Für andere Termine in Deutschland gibt es allerdings noch Tickets. Karten sind bei allen bekannten Verkaufsstellen erhältlich.

Text: red