Gold- und platinveredelte Studioalben, ausverkaufte Arena-Tourneen und beliebter TV-Host: Am 15. April kommt Johannes Oerding in die Berliner Mercedes-Benz Arena.

Sänger und Songwriter Johannes Oerding hat sich endgültig in der Liga der deutschen Superstars etabliert. Seine aktuelle Single Plan A und sein siebtes Studioalbum geben seit einigen Monaten einmal mehr einen Einblick in das künstlerische Können des gebürtigen Müsteraners. Derzeit befindet sich der Singer-Songwriter auf Tour – und macht dabei auch einen Stopp in Berlin. Am 15. April kommt er mit zahlreichen Hits und Elif als Support Act nach Berlin.

„Meine Songs waren immer perso?nlich, aber diesmal habe ich mich gefragt, was uns menschlich und emotional macht. Es hat vielleicht mit der Zeit zu tun, in der wir seit zweieinhalb Jahren leben oder vielleicht liegt es am A?lterwerden – jedenfalls habe ich mich mehr als sonst mit dem befasst, was direkt um mich herum passiert“: So beschreibt Johannes Oerding die Arbeit an seinem aktuellen Album.

Gibt es noch Karten?

Noch gibt es einige Restkarten für das anstehende Konzert in der Mercedes-Benz Arena. Tickets gibt es ab 53 Euro.

Wann geht es los?

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, der Einlass aber bereits um 18 Uhr. Als Vorband und Support Act ist die Berliner Sängerin Elif angekündigt. Die beiden haben sich bei der

Wie komme ich am besten zur Arena?

Empfehlenswert ist eine Anreise per Bahn. Die nächsten U- und S-Bahnhöfe sind Warschauer Straße und der Ostbahnhof. Zur Warschauer Straße sind es nur fünf Gehminuten. Dorthin fahren die S3, S5, S7 und die S9 sowie die U-Bahnen der Linien U1 und U3. Außerdem halten neben den Trams M10 und M13 auch die Busse 248, 347 und der Nachtbus 1.

Was darf mit rein?

Nicht erlaubt sind seit 2017 größere Taschen und Rucksäcke. Das Verbot betrifft auch Turn-/Stoffbeutel, die das Format „DIN A4“ (21 x 29,7 cm) überschreiten, wie es auf der Homepage des Veranstalters heißt. Gegen fünf Euro gibt es aber auch eine Kleiderabgabe im Foyer der Halle.

Text: kr