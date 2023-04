Berlin ist bunt, laut und groß, für uns alle gibt es in den zwölf Bezirken der Hauptstadt noch viel zu entdecken. In unserer Rubrik “Dit is mein Berlin” verraten prominente Berliner und Berlinerinnen ihre liebsten Orte zum Entspannen, Essen und Erleben.

Dieses Mal mit Schauspielerin und Autorin Susan Sideropoulos, die am 3. April ihr zweites Buch veröffentlicht. “Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend” heißt es und hält jede Menge inspirierende Geschichten und Impulse aus dem Leben der Wahl-Berlinerin bereit. Mit dem locker-leichten Popsong “Sag es weiter” nahmen Marianne Neumann und Susan Sideropoulos sogar den passenden Soundtrack zum Buch auf.

Susan Sideropoulos lebt seit vielen Jahren zusammen mit ihrem Mann und den gemeinsamen Kindern in Charlottenburg. Viele ihrer liebsten Berliner Orte befinden sich hier, doch auch darüber hinaus hat sie jede Menge Geheimtipps parat.

Wie meine Westentasche kenne ich… Charlottenburg. Oder Wilmersdorf! Ich bin auf jeden Fall viel dazwischen unterwegs. Seit 22 Jahren lebe ich jetzt in Berlin. Ich bin damals direkt in die Nähe vom Kudamm gezogen und habe mich von hier auch nicht mehr wegbewegt (lacht). Daher kenne ich alles um den Kudamm herum bestens. Hier fühle ich mich einfach zuhause und am wohlsten, hier habe ich meine kleinen Lädchen, meine Cafés und all das.

Um zu entspannen… spaziere ich immer einmal um den Lietzensee. Das ist nicht weit weg, aber man hat trotzdem sofort ein bisschen das Gefühl, in der Natur zu sein. Es ist natürlich einfach nur ein Park, aber es gibt dort schöne Wege, es ist ruhig, eine tolle Atmosphäre. Und natürlich den See an sich. Mir reicht das schon, um mal kurz den Kopf abzuschalten.

Der beste Buchladen in Berlin ist… Hugendubel. Aber auch die kleinen Buchläden mag ich sehr, das sind für mich die tollsten Orte überhaupt, für mich ist das wie Disneyland. Ich komme da rein und könnte stundenlang gucken und blättern, ich liebe diese Atmosphäre. Hugendubel ist natürlich riesengroß, da kann man ewig Zeit verbringen, aber es mangelt in Charlottenburg zum Glück auch nicht an kleineren Buchläden, oft sogar mit einem Café drin.

Die schönsten Konzerte erlebt man in… der Waldbühne, da war ich zwar länger nicht mehr, aber da habe ich früher zum Beispiel Seeed live gesehen. Als Jugendliche habe ich dort auch die Kelly Family mehrfach live erleben können.

Den besten Kaffee gibt es in… den vielen süßen Cafés in der Knesebeckstraße, da bin ich Fan von. Da sind unter anderem das “All My Shades Of Blue” und das “What Do You Fancy Love”, zwei meiner Favoriten. Am besten einfach über die Knesebeckstraße schlendern und in eines der netten Cafés reingehen. Ich bin sowieso ein großer Kaffeeliebhaber und auch sehr wählerisch.

Mein Lieblings-Eisladen ist… das Jones in Schöneberg. Da stehen die Leute Schlange. Man muss für eine Kugel Eis schon mal 10 bis 15 Minuten warten, doch das ist es wirklich wert. Mein liebste Geschmacksrichtung dort ist Carrot Cake, das ist so lecker.

Mit meinen Kindern gehe ich gerne… zu Karls Erlebnisdorf in Elstal. Ich finde, das ist so nett dort, da hatten wir immer einen guten Tag. Zumindest als sie noch etwas kleiner waren. Jetzt machen unsere Kinder nicht mehr so gerne Sachen mit uns, sondern hängen lieber mit ihren Freunden zusammen. Aber im Sommer verbringen wir die gemeinsame Zeit immer noch gerne am Gleisdreieck. Roller und Inliner fahren, Basketball spielen, da gibt es viele Möglichkeiten, und wir trinken einen Kaffee in der Sonne. Ich liebe den Gleisdreieckpark.

Am besten tanzen kann man… bei der Engtanz-Partyreihe, die wechseln in Berlin immer die Locations, da bin ich totaler Fan von. Da läuft ganz viel Neunziger-Musik und Balladen und Boygroups und so, irgendwie so völlig schräg, aber da kann ich echt einen guten Abend mit meinen Mädels verbringen. Was ich auch total cool finde, sind die ISRAMANI-Partys, das sind israelische Partys, die sind immer im Hotel Mani von der Amano-Group. Etwa einmal pro Monat ist da eine tolle israelische Party mit Essen und allem Drum und Dran.

„Sport in der Gruppe motiviert mich immer am meisten.“ Susan Sideropoulos

Den besten Flohmarkt gibt es… im Mauerpark, den finde ich super, da sind wir auch häufiger mit den Kindern. Einfach cool dort, auch mit der großen Bühne, wo Künstler auftreten. Dann noch leckeres Essen und der Flohmarkt, ich mag es dort sehr.

Richtig gut vegetarisch essen gehen kann man… im Chay Village in Schöneberg. Das ist ein vietnamesisches, vegetarisches Restaurant, super lecker.

Am besten shoppen gehen kann man im… Mooi in der Knesebeckstraße, das ist meine liebste Boutique in Berlin. Da kommt man rein und fühlt sich sofort wie zuhause. Vermutlich stammen 90 Prozent meines Kleiderschranks aus diesem Laden. Ich habe schon so viele Leute mit meiner Begeisterung für Mooi angesteckt, alle gehen da hin. Das sind einfach super schöne Klamotten und die Mädels dort sind so aufmerksam und liebevoll. Eine liebevoll geführte Boutique und ich kann nie ohne was rausgehen.

Am besten fit halten kann man sich… im Aspria am Kudamm, da gibt es alles, vor allem tolle Kurse. Von Spinning bis Yoga, Sport in der Gruppe motiviert mich immer am meisten.

Mein Geheimtipp in Berlin ist… die Friedenauer Weinhandlung. Neben den Weinen an sich ist dort auch die Beratung super. Noah Erni, der Inhaber, ist ein guter Freund von mir, er ist Sommelier und kennt den richtigen Wein für jeden Anlass.

Interview: Sascha Uhlig