Bevor Anfang April mit dem Berlin Halbmarathon die Laufsaison eingeläutet wird, finden an diesem Wochenende bereits einige Laufveranstaltungen statt. Darunter der Lauf der Sympathie in Spandau.

Der alljährliche Lauf der Sympathie findet in diesem Jahr bereits zum 34. Mal statt. Am 19. März geht es ab dem Parkplatz der Stadthalle Falkensee bis zum Ziel vor dem Rathaus Spandau. Die Laufbegeisterten haben die Wahl zwischen einer 5- und einer 10-Kilometer-Strecke. Wer es bisher verpasst hat, sich anzumelden, kann das heute noch nachholen (Nachmeldegebühr: 5 Euro). Alle anderen können die Läufer ab 11 Uhr anfeuern. Der 5-Kilometer-Lauf beginnt um 11.15 Uhr.

Streckensperrungen ab 10 Uhr

Autofahrer müssen sich zwischen 10 und 13 Uhr auf einige Sperrungen einstellen. Betroffen sind die Straßenzüge Scharenbergstraße, Zank-Gericke-Weg, Bahnhofstraße, Seegefelder Straße, Düsseldorfer Straße, Duisburger Straße, Essener Straße, Übergang geradeaus auf Radweg der Sympathie, An der Lake, Hamburger Straße, Spandauer Straße, Falkenseer Chaussee (südliche Fahrbahn), Falkenseer Damm, Flankenschanze, Moritzstraße und Carl-Schurz-Straße.

Die Strecke musste in diesem Jahr angepasst werden, da für den Neubau der Schwimmhalle in Falkensee an der Kreuzung Segefelder Straße Ecke Seeburger Straße eine Sperrung besteht. Die neue Strecke führt über den Radweg der Sympathie und damit größtenteils über asphaltierte Wege.

Text: red/kr