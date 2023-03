Gute Nachrichten für Reinickendorfer: Das Tegeler Hafenfest kann in diesem Jahr erneut stattfinden.

Das Tegeler Hafenfest kann auch in diesem Jahr stattfinden. Als Veranstalter agiert die Catering Company GmbH. Das Fest ist für den 13. bis 16. Juli an der Greenwichpromenadegeplant. Das ist das Ergebnis einer vom Bezirksamt initiierten Ausschreibung. Bezirksbürgermeister Uwe Brockhausen (SPD) empfing am Donnerstag den neuen Geschäftsführer Kristian Arzig.

Nachhaltige Kriterien

Uwe Brockhausen: „Das ist eine sehr gute Nachricht, dass das traditionelle Hafenfest auch 2023 stattfinden kann. Die Ausschreibung mit neuen qualitativen und nachhaltigen Kriterien war ein Erfolg. Ich freue mich sehr, dass Herr Arzig und sein Team sich der Herausforderung gestellt haben, auch den Wunsch nach größerer Regionalität und stärkerer Beteiligung bezirklicher Akteure mit verständlichen Erfordernissen der Rentabilität in Einklang zu bringen.“

Der Veranstalter hat das Hafenfest bereits mehrfach organisiert. „Wir als Veranstalter sowie die teilnehmenden Künstler, Gastronomen und Aussteller sind überglücklich, dass das diesjährige Tegeler Hafenfest doch noch stattfinden wird. Diese erfolgreiche und beliebte Traditionsveranstaltung in diesem Jahr nicht durchzuführen, wäre ein großer Verlust für den Bezirk Reinickendorf“, so Kristian Arzig.

Text: red