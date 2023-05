Italien ist ein Land von unvergleichlicher Schönheit, reich an Kultur, Geschichte und kulinarischen Genüssen. Von den majestätischen Alpen im Norden bis zu den malerischen Küsten im Süden, bietet das Land eine Vielfalt an Landschaften, die zum Träumen und Entdecken einlädt. Der Autor Stefan Ulrich widmet sich in seinem Buch „Und wieder Azzurro“ der Leichtigkeit Italiens und lädt zur Lesung in Berlin-Mitte.

Als Autor wurde Stefan Ulrich vor allem durch seine vielen Auslandserfahrungen inspiriert. Sein Buch „Und wieder Azzurro“ (dtv) ist eine Ode an die geheimnisvolle Leichtigkeit Italiens. Ulrich, der das Land seit seiner Kindheit kennt und dort gearbeitet hat, hat sich vorgenommen, es völlig neu zu erleben und zu erforschen.

Ulrich verzichtet auf Autobahnen und begibt sich auf Nebenstraßen, wo Zeit keine Rolle spielt. Diese Reise im elementaren Sinne führt ihn von den Alpen bis zum Ätna. Unterwegs macht er Halt an Orten, an denen er noch nie zuvor gewesen ist, und trifft Menschen, die ihm das zeitlose Faszinosum Italien noch näher bringen.

Lesung in der Torstraße

Am 10. Juni 2023 um 19:30 Uhr findet eine Lesung von „Und wieder Azzurro“ in der Buchhandlung A Livraria Mondolibro statt. Die Buchhandlung befindet sich in der Torstraße 159, 10115 Berlin.

Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Italiens und lassen Sie sich von Stefan Ulrichs Begeisterung für dieses Sehnsuchtsland mitreißen. Anmeldungen zur Lesung sind online auf der Website der Ingrid-Bischoff-Stiftung möglich.

Text: red/su