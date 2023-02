Theater, Konzerte, Lesungen und Kabarett – all dass findet im Theater am Park in Biesdorf statt. So auch wieder im März und April, nun wurde das komplett Programm für die Frühlingsmonate veröffentlicht.

Das Theater am Park im Frankenholzer Weg 4 ist eine wichtige Kulturinstitution in Biesdorf und ein wertvolles Anliegen für die lokale Gemeinschaft. Nun wurde das Programm für März und April veröffentlicht – das bietet so einige Höhepunkte.

Anzeige

Programm im März 2023

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo | Basierend auf der Buchvorlage von Christiane F. eine Musicalproduktion von Vivien Fuchs

Termine: 10. und 11. März 2023, 19 Uhr | Eintritt: 10 €

Tanznachmittag mit der Oranke Band

Termin: 18.März 2023, 10 Uhr | Eintritt: 10 €

„Hänsel und Gretel“ Parktheater Edelbruch

Termin: 22. März 2023, 10 Uhr | Eintritt: 5 €

Programm im April 2023

„Hänsel und Gretel“ Parktheater Edelbruch

Termin: 15. April 2023, 14:30 Uhr | Eintritt: 5,00 €

Faschingsdisko

Termin: 19. April 2023, 10 Uhr | Eintritt: 4,50 € inkl. Pfannkuchen & Getränk)

„Rotkäppchen“ Parktheater Edelbruch

Termin: 26. April 2023, 10 Uhr | Eintritt: 5 €

Tanz in den Mai, Tanzveranstaltung der Tanzschule Peter Zielonka

Termin: 30. April 2023, 20 Uhr | Eintritt: ab 37 EUR

Text: red/su