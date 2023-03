In einem Wohnhaus in Hellersdorf hat es innerhalb einer Woche dreimal gebrannt.

Ein Brandkommissariat ermittelt wegen Brandstiftung und prüft einen Zusammenhang zwischen den Feuern, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Zuvor hatte die „B.Z.“ über die Brände berichtet.

Laut Polizei wurde in der Nacht zu Dienstag in einem Kellerverschlag des fünfgeschossigen Hauses mit mehreren Eingängen in der Riesaer Straße Müll angezündet. Anwohner bemerkten Rauch und alarmierten die Einsatzkräfte. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei hatte es in dem Keller vor einer Woche bereits gebrannt. Am Mittwoch standen mehrere Kellerverschläge in Brand. Einige Stunden zuvor brannte es in einem weiteren Keller. Verletzt wurde niemand. Auch hier werde Brandstiftung vermutet, sagte die Sprecherin.

Text: dpa