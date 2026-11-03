Bereits seit dem Jahr 1991 verbindet Marzahn-Hellersdorf eine Städtepartnerschaft mit dem Budapester Bezirk Rákospalota. Nun wird das 35-jährige Bestehen gefeiert. Am Mittwoch, dem 11. November 2026, laden der Marzahn-Hellersdorfer Städtepartnerschaftsverein und das Bezirksamt zum Ungarischen Abend ins Stadtteilzentrum Marzahn-Hellersdorf ein. Das Besonders: der Eintritt ist frei, um Voranmeldung bis zum 4. November wird gebeten.

Lesung, Musik und Tänze

Im Mittelpunkt des Abends steht der 1935 in Budapest geborene Künstler Antal Lux. Als junger Mann erlebte er den Ungarischen Volksaufstand von 1956 und beteiligte sich am bewaffneten Widerstand gegen die sowjetischen Truppen, die den Aufstand Anfang November 1956 niederschlugen. Noch während der Kämpfe floh Lux nach Deutschland. In einer Lesung berichtet der Zeitzeuge nun im Stadtteilzentrum von seinen Erlebnissen.





Musikalisch eröffnet Bezirkspianist Thomas Krüger, bekannt als „Mr. Pianoman“, den Abend am Klavier. Bezirksbürgermeisterin Nadja Zivkovic richtet ein Grußwort an die Gäste. Im Anschluss an die Lesung kommen bei einer Podiumsdiskussion mit Akteuren der Städtepartnerschaft die Beziehungen zwischen den beiden Partnerbezirken zur Sprache – das Publikum kann Fragen stellen und eigene Erfahrungen einbringen.

Kulturell geht es ebenfalls ungarisch zu: Die Berliner Folkloretanzgruppe Berlini Fonó präsentiert traditionelle ungarische Tänze. Nach dem offiziellen Programm bleibt Gelegenheit zu Gesprächen und zum Netzwerken, zum Beispiel mit Engagierten des Städtepartnerschaftsvereins, der die Veranstaltung gemeinsam mit dem Bezirksamt ausrichtet.

Termin und Ort