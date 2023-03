Für die Durchführung des Volksentscheides „Klimaneutrales Berlin 2023“ werden in Friedrichshain-Kreuzberg noch kurzfristig Freiwillige gesucht.

Der Abstimmungsvorstand ist am Sonntag für die ordnungsgemäße Stimmabgabe der Abstimmungsberechtigten zuständig. Hierzu gehört die Stimmzettelausgabe, Prüfung der Abstimmungsberechtigung und Freigabe der Wahlurne. Besondere Vorkenntnisse (außer bei Vorsitzenden und Schriftführern) sind nicht erforderlich.

120 Euro Erfrischungsgeld

Die Zusammensetzung der Abstimmungsvorstände erfolgt möglichst so, dass sich in jedem Abstimmungsvorstand auch erfahrene Abstimmungshelfer befinden. Für die Übernahme dieser ehrenamtlichen Tätigkeit wird ein Erfrischungsgeld von bis zu 120 Euro gezahlt.



Als Wahlhelfer unterstützen können diejenigen, die auch abstimmungsberechtigt sind, also Sie sind abstimmungsberechtigt, also am Abstimmungstag mindestens 18 Jahre alt sind, die deutsche Staatsbürgerschaft haben und seit mindestens drei Monaten in Berlin wohnen sowie nicht nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Bewerbungen können telefonisch erfolgen oder online:

030- 90298-2410

Online-Formular

