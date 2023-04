Am Freitag, den 7. April 2023 ist der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg die Brunnensaison 2023 gestartet. Pünktlich zum Osterfest gingen 25 Zierbrunnen, Tiefbrunnen und sonstige Wasseranlagen im Bezirk in Betrieb. Eine Vielzahl weiterer Brunnen wird durch die Berliner Wasserbetriebe schrittweise im Laufe der nächsten Wochen angeschaltet.

Friedrichshain-Kreuzberg ist mit 56 Brunnen der Bezirk mit den meisten Wasseranlagen. Einige Brunnen werden in der kommenden Saison saniert und stehen nicht zur Verfügung. Bei anderen Brunnen ist die Sanierung im vergangenen Jahr abgeschlossen worden, sodass diese nun wieder Wasser führen können. Die sechs Planschen im Bezirk werden erst bei sommerlichen Temperaturen über 25°C angestellt.

Hier sprudelt es (bald) wieder

Nach der Sanierung einer baulichen Anlage kann der Bachlauf im Volkspark Friedrichshain in diesem Jahr wieder fließen. Der große Teich im Volkspark wurde im vergangenen Jahr gereinigt und die Elektronik der Plansche im Volkspark saniert, sodass sie bei höheren Temperaturen wieder für Badespaß zur Verfügung steht. Auch der Drachenbrunnen am Oranienplatz und der Wasserfall im Viktoriapark werden in dieser Saison wieder sprudeln.

Die Wasseranlage in der Wolfsschlucht im Viktoriapark wird in diesem Jahr außer Betrieb bleiben, da die Elektrik saniert werden muss und bauliche Maßnahmen für den Arbeitsschutz bei der Einbringung der Pumpen umgesetzt werden. Am Hausbrunnen im Görlitzer Park wird in diesem Jahr die Versickerungseinrichtung erneuert und beim Brunnen Altes Zollhaus am Carl-Herz-Ufer wird die Brunnentechnik saniert. Der Brunnenneubau Ritterstraße/Lobeckstraße wird voraussichtlich im Jahr 2024 in Betrieb gehen können.

Text: red