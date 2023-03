Staugefahr in der City West: In der Uhlandstraße geht am Donnerstagmorgen gar nichts.

Bei der Baustelle auf der Uhlandstraße in Charlottenburg-Wilmersdorf erfolgt ein Kranumbau. Hierfür ist die Straße von 7 bis 10 Uhr in beiden Richtungen für den Kfz- und Radverkehr gesperrt. Es sind Umleitungen ausgewiesen. Das teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit.

Die Uhlandstraße ist eine wichtige Nord-Süd-Verbindung in der City West. Sie führt vom Steinplatz über den Kurfürstendamm bis zur Blissestraße.

Text: red/nm