Laut der SPD-Fraktion im Bezirk hat das Bezirksamt bislang keinen Kontakt zu den Winzern im Rheingau aufgenommen. Saisonstart ist normalerweise im Mai.

Die SPD-Fraktion Charlottenburg-Wilmersdorf fordert vom Bezirksamt, sich für einen zeitigen Saisonstart des Rheingauer Weinbrunnens einzusetzen. In einem Schreiben erinnern sie nun das Bezirksamt an „ihr Versprechen, sich frühzeitig mit den Winzern aus dem Rheingau in Verbindung zu setzen, um die Abläufe für den diesjährigen Rheingauer Weinbrunnen am Rüdesheimer Platz und die damit verbundene Erwartungshaltung des Bezirks abzustimmen“. Demnach hätte sich das Bezirksamt laut den betroffenen Winzern noch nicht bei ihnen gemeldet. Start der Saison 2022 war am 21. Mai.

Lange Tradition

„Winzer aus dem Landkreis Rheingau-Taunus schenken seit mehr als 50 Jahren auf dem Plateau über dem Siegfried-Brunnen ihre Weine und Sekte aus, diese Tradition darf nicht enden“, heißt es von der Fraktion. Der Bezirk solle sich jetzt für eine weitere Zusammenarbeit mit den Winzern stark machen. Zudem soll das Bezirksamt über die Schwerpunkte in diesem Jahr informieren. „Ist beispielsweise eine Umstellung auf einen umweltverträglicheren Weinausschank noch mit den aktuellen Winzern zu vereinbaren? Oder ist die Zusammenarbeit dadurch gefährdet?“, so lauten die Fragen.

Text: red