Sie kennen sich aus in der Berliner Natur, denn deren Schutz ist ihre tägliche Aufgabe: Zwei Stadtnatur-Rangerinnen führen durch den Volkspark Jungfernheide.

Es hört sich nach der Wildnis amerikanischer Nationalparks an, doch sogenannte Ranger sind seit 2019 auch in Berlin unterwegs. Laut der „Stiftung Naturschutz“, für welche die Stadtnatur-Ranger im Einsatz sind, handelt es sich um ein bundesweit einmaliges Projekt. Denn das Einsatzgebiet liegt eben nicht in einer dünn besiedelten Gegend voll unberührter Natur, sondern auf dem Gebiet einer Millionenstadt. Finanziert wird das Projekt durch die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz.

Naturschutz und Vermittlung

Die Hauptaufgaben der Stadtnatur-Ranger sind Vermittlungsarbeit zwischen Mensch und Umwelt, aber auch Tätigkeiten, die direkt dem Schutz und der Erforschung der Natur dienen. Eine äußerst lohnenswerte Aufgabe, auch und gerade in Berlin: Über 20.000 Tier- und Pflanzenarten kommen nach Angaben der Stiftung Naturschutz in der Hauptstadt vor. Viel mehr als in manchen intensiv landwirtschaftlich genutzten Räumen.

Man trifft die Männer und Frauen, die als Ranger unterwegs sind, also bei Pflegeeinsätzen und Säuberungsarbeiten genauso wie bei der Beobachtung ihrer Reviere, wo sie Veränderungen oder Beschädigungen feststellen. Auch die Kartierung von Gebieten nach dem Vorkommen einer bestimmten Tierart wie etwa der Zauneidechse gehört zu ihren Aufgaben. Die Ranger arbeiten mit den Naturschutzbehörden der Bezirke und der Obersten Naturschutzbehörde zusammen.

Rundgang durch den frühlingshaften Park

In den Bereich der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit fällt der Einsatz am Donnerstag, 30. März 2023, von 15 bis 17 Uhr im Volkspark Jungfernheide. Die Stadtnatur-Rangerinnen Astrid Kinateder und Ina Müller führen bei einem Parkspaziergang Natur-Interessierte durch die rund 146 Hektar große Grünanlage. Dabei stellen sie den Teilnehmern die jahreszeitlichen Besonderheiten der Jungfernheide vor. Der gemeinsame Rundgang ist kostenlos. Wer ein Fernglas hat, sollte dieses mitbringen.

Treffpunkt zum Spaziergang ist der Bauwagen der Parkläufer. Anmelden kann man sich bei Stefan Kuch, Telefon 01575 1764547, per E-Mail an parklaufjungfernheide@dorfwerkstadt.de oder über den Briefkasten am Bauwagen.