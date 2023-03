An den Oster-Feiertagen fallen wieder einige Wochenmärkte aus. Vor allem an Karfreitag müssen sich Anwohner auf einige Änderungen einstellen.

An Karfreitag finden an vielen Orten der Stadt keine Wochenmärkte statt. In Charlottenburg-Wilmersdorf sind davon die Märkte an der Eberbacher Straße, Nestorstraße, am Klausenerplatz und an der Preußenallee betroffen. Sie fallen am 7. April, also Karfreitag aus und werden auf den 6. April vorverlegt.

Diese Märkte werden vorverlegt

Folgende finden am 6. April statt: Charlottenbrunner Straße, 9 Uhr bis 14 Uhr, Eberbacher Straße, 8 Uhr bis 13 Uhr, Fehrbelliner Platz von 11 Uhr bis 15 Uhr, Klausenerplatz, 8 Uhr bis 13 Uhr, Nestorstraße, 8 Uhr bis 13 Uhr, Preußenallee, 8 Uhr bis 13 Uhr sowie der Markt am Richard-Wagner-Platz, 8 Uhr bis 13 Uhr.

Text: red