Hinweis an unsere Leser:

Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision.

Alles wird teurer! Schuld daran ist einerseits die Inflation, andererseits hängt der Preis für Güter des täglichen Lebens wie Lebensmittel, Konsumgüter und Kredite auch stark von Angebot und Nachfrage ab. Doch es gibt Wege, seine Finanzen trotz der Situation im Griff zu haben. Auf der innovativen Website von Finanz-Experte Feda Mecan kann man die günstigsten Kredite vergleichen und finden, um das beste Finanzprodukt für seinen Bedarf zu finden.

Ein umfassender Blick auf diese Website lohnt sich in jedem Falle. Sparen fängt jedoch bei kleinen Handlungen im Alltag an. In unserem Ratgeber stellen wir 10 Tipps vor, an die bestimmt keiner gedacht hätte. Dennoch handelt es sich um sehr effektive Tipps, um die Haushaltskasse nachhaltig aufzubessern.

Tipp Nr. 1: Freunde zu sich nach Hause einladen, anstatt teuer auszugehen

Egal, ob es sich um eine After-Wedding-Party, eine Taufzusammenkunft, einen runden Geburtstag oder einfach nur um einen geselligen Abend handelt; zu Hause im eigenen Garten mit selbst gemachtem Buffet kann man kostengünstig mit Freunden jeden erdenklichen Anlass feiern, anstatt teuer im Restaurant zu reservieren.

Um den Anlass noch günstiger zu halten, kann man seine Gäste um eine kleine Beteiligung bitten oder fragen, ob sie diverse Speisen zur Party mitbringen könnten.

Tipp Nr. 2: Selbst Geschenke herstellen, anstatt sie zu kaufen

Für viele Anlässe benötigt man Geschenke. Um diese nicht teuer kaufen zu müssen, gibt es im Internet zahlreiche Do-It-Yourself-Ideen, um wertvolle Geschenke selbst herzustellen. Einige Ideen wären:

Selbstgegossene Duftkerzen in verschiedenen Farben

Naturseife

Selbstgebackene Kuchen in Einhornformen

Cremes

Peelings

Kräutermischungen

Lippenbalsam

Kräuteröle

Tipp Nr. 3: Mit Bedacht einkaufen gehen

Ein Wocheneinkauf kommt meistens günstiger, als jeden Tag neu einkaufen zu gehen, da viele Dinge im Einkaufskorb landen, die gar nicht geplant waren. Bevor man einkaufen geht, sollte man alle Vorratsschränke, Schubladen und den Kühlschrank durchgehen und notieren, was zur Neige geht oder komplett fehlt.

Niemals sollte man auf hungrigen Magen einkaufen. Dies leitet dazu an, Spontankäufe zu machen und hinterher eine Einkaufsrechnung im dreistelligen Bereich bezahlen zu müssen. Kopfrechnen während dem Einkaufen hilft, sein geplantes Budget zu wahren. Kauft man mit Kindern ein, sollte darauf geachtet werden, dass sie nicht wahllos Süßigkeiten in den Einkaufskorb räumen.

Eine frühe Erziehung bezüglich des richtigen Verhaltens im Supermarkt ist wichtig. Wer Lebensmittel aus der Region kauft, kauft meist nachhaltiger und gesünder – und auch günstiger. Ware, die von weit herkommen muss, hat lange Transportwege hinter sich und der CO?-Fußabdruck ist nicht unbedingt der Beste.

Es lohnt sich, die Prospekte der Supermärkte gegenüberzustellen und die Aktionen zu vergleichen. Sind beispielsweise Nudeln in Aktion, lohnt es sich, größere Mengen zu kaufen, da Nudel und andere Produkte wie Mehl, Reis, Salz, Zucker und Co. ein langes Haltbarkeitsdatum haben.

Tipp Nr. 4: Kleider gebraucht kaufen, anstatt teuer und neu erwerben

Wer immer dem neuesten Schrei der Mode hinterherrennt, hat bestimmt schon festgestellt, dass er oder sie viel Geld für saisonale Mode ausgibt, die im Frühling darauf bereits „out“ ist. Angesichts dessen entstehen jährlich Tonnen von Textilmüll, da die Bekleidung einfach weggeworfen wird. Besser ist es, sich nachhaltig und zeitlos einzukleiden. Somit hat der Pullover oder das Kleid vom Flohmarkt auch in 5 bis 10 Jahren noch Klasse und Eleganz und kann getragen werden.

Für Bekleidung, die im Kleiderschrank im Keller lagert, weil sie niemand mehr anzieht, gibt es die Möglichkeit, sie am Flohmarktstand günstig zu verkaufen oder in einem Second-Hand-Shop abzugeben. Auf diese Weise bessert man sein Haushaltsgeld ebenso auf und hat Textilmüll eingedämmt.

Tipp Nr. 5: Mehr Wasser statt Cola und Säfte trinken

Blankes Leitungswasser ist günstig und für den Kreislauf gesund. Wer nicht auf prickelndes Wasser verzichten möchte, kann Geld und Müll sparen, indem ein Sodastream-System gekauft wird. Eine volle Gaskartusche ist ergiebiger als ein 6-er-Pack Mineralwasser prickelnd. Im Übrigen kann man in vielen Restaurants stilles Wasser bestellen.

Tipp Nr. 6: Den günstigsten Kredit mit der besten Rendite wählen

Will man einen Kredit aufnehmen, lohnt sich ein Vergleich diverser Kreditinstitute. Wählen sollte man jenes Angebot, welches die besten Zinsen auf lange Laufzeit hat, damit der Kredit nicht exorbitant teuer wird.

Dasselbe Prinzip gilt für Investments. Auch hier lohnt sich ein Vergleich der Zinsen, die man für eine Geldeinlage bekommt. Am schlechtesten schneiden Festgeldkonten und Tagesgeldkonten dabei ab, da das Geld praktisch jeden Tag zur Behebung verfügbar ist.

Tipp Nr. 7: Vergleich aller laufenden Abos und Versicherungen anstellen

Viele Kosten kann man proaktiv reduzieren, indem man alle Versicherungen und Abonnements durchgeht und abwägt, ob diese wirklich notwendig sind. Braucht man eine Versicherung nicht zwingend, sollte man sie kündigen. Das spart Beiträge, die anderweitig investiert werden können.

Das Abo für die Kochzeitschrift, die immer nur überflogen wird, sollte man ebenso kündigen. Beim Handytarif sollte ebenso genauer hingeschaut werden, ob sich ein Wechsel des Anbieters lohnt, um einen günstigeren Tarif zu erhalten.

Tipp Nr. 8: Fertiggerichte und Lieferdienste reduzieren

Selbstverständlich kann man sich mal ein leckeres Sushi oder eine Steinofenpizza liefern lassen. Jeden Tag sollte man das jedoch meiden, denn erstens gehen Lieferdienste sehr stark ins Geld und sparen beim Einkaufen der Lebensmittel funktioniert so nicht. Pizza kann man ganz einfach mit etwas Hefe, Mehl und Öl, sowie den Zutaten für den Belag selbst herstellen. Der Vorteil ist, dass man immer weiß, was man auf dem Teller hat. Wer selbst kocht, kann auf Vorrat kochen.

Am nächsten Tag auf der Arbeit oder in der Uni ist man häufig froh um lecker Vorgekochtes. Natürlich kann bei einer größeren Portion etwas variiert werden, sodass man nicht zweimal dasselbe essen muss und Extraportionen können eingefroren werden.

Tipp Nr. 9: Möbel selbst herstellen

Der einzige Ausweg, günstig Möbel zu bekommen, sind weder der schwedische Möbelgigant noch andere günstige Möbelhäuser. Aus Paletten lassen sich perfekte Sitzgarnituren oder Tische zaubern. Selbst Schlafzimmermöbel aus Paletten sind mit etwas handwerklichem Geschick und der richtigen Ausrüstung keine Hexerei.

Tipp Nr. 10: Aktiv Benzin sparen

Beim eigenen Auto kann man bis zu 7 Prozent Kraftstoff sparen, indem man den Luftfilter regelmäßig reinigt. Der richtige Reifendruck spart ebenfalls Benzin. Am allerbesten ist es jedoch, das Auto stehenzulassen und zu Fuß zu marschieren, einen Tretroller zu nutzen oder mit dem Fahrrad zu fahren. Das spart Emissionen und Geld für teuren Sprit und ist gesund.