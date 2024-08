Berlin (dpa/bb) – Zwei Männer sind in der Nacht in Berlin durch Schüsse verletzt worden. Einer der Männer, ein 27-Jähriger, erschien kurz nach Mitternacht in der Rettungsstelle eines Krankenhauses im Ortsteil Westend, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte der Mann eine Schussverletzung am Bein. Alarmierte Polizisten stellten an seinem Wagen mehrere Einschusslöcher fest. Den Angaben zufolge war er mit dem Auto zur Klinik gefahren.

Wenig später machte ein 34-Jähriger am Saatwinkler Damm die Polizei auf sich aufmerksam. Auch er hatte eine Schussverletzung am Bein und wurde in eine Klinik gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Ob und inwieweit die Fälle zusammenhängen, sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es weiter. Auch die Hintergründe würden geprüft.