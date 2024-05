Berlin (dpa/bb) – Zwei Fußgänger sind bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Gesundbrunnen verletzt und mehrere Autos beschädigt worden. Ein 32-jähriger Autofahrer soll am Freitagabend auf der Osloer Straße zur Seestraße unterwegs gewesen sein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. An der Kreuzung Prinzenallee soll er demnach eine rote Ampel missachtet haben, wodurch es zum Zusammenstoß mit einer Linksabbiegerin aus der Gegenrichtung gekommen sei. Der Wagen der 40-Jährigen geriet in den Gegenverkehr der Prinzenallee und erfasste dort zwei Fußgänger. Diese kamen den Angaben zufolge ins Krankenhaus. Anschließend krachte ihr Auto gegen zwei wartende Wagen, die ihrerseits gegen ein weiteres Fahrzeug stießen.