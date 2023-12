Berlin (dpa/bb) – Zwei Frauen sollen in Berlin-Charlottenburg eine 18-Jährige angegriffen haben. Die 49- und 51-Jährige haben sie den Abgaben zufolge auf einem Spielplatz angesprochen, ihr etwas zu trinken gegeben und das Mobiltelefon aus der Hand genommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Frau sei schlecht geworden und sie habe um Hilfe gerufen. Daraufhin soll ihr die 49-Jährige am Dienstagnachmittag den Mund zugehalten und die 51-Jährige sie mit Schlägen attackiert haben.

Als Passanten aufmerksam wurden, ließen sie von der 18-Jährigen ab. Die Frauen wurden festgenommen – gegen sie wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Ihnen abgenommenes Blut soll auf Alkohol untersucht werden.