Berlin (dpa/bb) – In Berlin ist zum ersten Mal seit Jahren die Zahl der Kinder gesunken, die in Kitas betreut werden. Zum Stichtag 1. März 2024 besuchten 169.449 Kinder in Berlin Kitas, wie das Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es noch 171.686 Kinder. 2015 wurden lediglich 146.583 Kinder in Berliner Kitas betreut.

Ein Grund für die Entwicklung könnte die Zahl der Geburten in den vergangenen Jahren sein. Wurden 2021 in Berlin noch 39.168 Kinder lebend geboren, waren es 2023 nur noch 34.120.

Die meisten Kita-Kinder in Berlin werden in Einrichtungen von freien Trägern betreut. Laut Statistikamt gab es am 1. März 2024 2.563 solcher Einrichtungen und 298 Einrichtungen öffentlicher Träger.