Potsdam (dpa/bb) – Die Zahl der Arbeitslosen ist in Brandenburg im Juli gestiegen. 82.239 Menschen waren in dem Bundesland in diesem Monat arbeitslos gemeldet, wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Das waren 1.649 mehr als im Juni und 3.913 mehr als im Juli des vergangenen Jahres.

Grund für den Anstieg waren demnach die vielen regulär beendeten Ausbildungsverhältnisse, wonach nun viele junge Menschen eine Anstellung suchen.

Die Arbeitslosenquote lag in Brandenburg der Regionaldirektion zufolge bei 6,1 Prozent. Das waren 0,2 Punkte mehr als im Juni und ebenfalls 0,2 Punkte mehr als im Vorjahresmonat. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 15. Juli vorlag.