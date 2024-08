Berlin (dpa/bb) – Die Zahl der Arbeitslosen in Berlin ist im August im Vergleich zum Juli um rund 5.700 auf 209.827 Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote sei um 0,3 Punkte auf 9,9 Prozent gewachsen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Berlin mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 9,4 Prozent. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum14. August vorlag.

In Berlin und Brandenburg suchten die Unternehmen weiter Personal, sagte Ramona Schröder, Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg laut Mitteilung. «Die Aussichten, eine Stelle zu besetzen, werden geringer, weil potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern die erforderliche berufliche Qualifikation oder bestimmte Eigenschaften für die Tätigkeit fehlen.» Trotz offener Stellen steige die Arbeitslosigkeit daher an.