Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Dichte Wolken und Regen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Dabei tritt im Norden Brandenburgs Starkregen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zwischen 20 und 35 Liter pro Quadratmeter werden in wenigen Stunden erwartet, punktuell sind 40 Liter pro Quadratmeter möglich. Ansonsten treten gebietsweise Schauer auf. Es kann auch zu Gewittern kommen. Zum Nachmittag zieht der Regen dann ab und es lockert auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad in der Prignitz und 20 Grad an Oder und Neiße.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es wechselnd bis stark bewölkt. Gebietsweise kommt es zu Schauern. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen 11 und 13 Grad ab.

Am Mittwoch hält sich die dichte Wolkendecke am Himmel, weiterhin regnet es gebietsweise schauerartig. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 21 Grad.

Nachts bleibt es bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen fallen auf Werte um 13 Grad.