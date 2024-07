Berlin (dpa/bb) – Zwei Menschen sind bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Weißensee schwer verletzt worden. Etwa 50 Bewohner wurden von der Feuerwehr aus dem achtstöckigen Haus in Sicherheit gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

Nach Angaben der Brandbekämpfer brach das Feuer in einer Wohnung im siebten Geschoss des Neubaus in der Nüßlerstraße aus. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Apartments hätten die Einsatzkräfte verhindert. Größere Gefahr ging vor allem von der Rauchentwicklung aus. Die Brandursache war zunächst unklar.

Die Feuerwehr stellte sich zunächst auf eine größere Zahl von Verletzten ein und rief weitere Rettungskräfte hinzu. Mittlerweile ist der Einsatz beendet. Ob die unverletzten Bewohner wieder ins Haus zurückkonnten, war bisher nicht bekannt.