Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) lässt sich im Urlaub eine frische Brise um die Nase wehen: Er verbringt den Urlaub am Meer. «Ich fahre mit meiner Frau und mit unserem Dackel Justus an die Ostsee. Das machen wir jedes Jahr», sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur. Er freue sich auf den Urlaub. «Die letzten Wochen waren herausfordernd. Bei Musik und Lesen kann ich am besten entspannen. Ich lese gern Grisham – auch im Original auf Englisch. Derzeit lese ich ein Buch über den früheren US-Geheimdienstschef Allen Dulles.»

Am Mittwoch steht für den 62-Jährigen allerdings Arbeit in Potsdam an. Dann ist eine Sondersitzung des Landtags zum Nachtragshaushalt geplant. Am Donnerstag beginnen die

Sommerferien in Berlin und Brandenburg.

Woidke findet die Prignitz «wunderschön»

Woidke hat einen Tipp für Berliner, die Lust aufs Umland haben: «Von meiner Lausitzer Heimat abgesehen, ist mein Favorit die Prignitz, das ist eine wunderschöne Region», findet er. Die Prignitz liegt im Nordwesten des Landes zwischen Berlin und Hamburg. Woidke: «Wenn ich Berliner wäre, würde ich Flaschendrehen spielen. Die Flasche zeigt mit Sicherheit auf einen schönen Platz in Brandenburg mit großartiger Natur, wahrscheinlich einem See und gastfreundlichen Menschen. Brandenburg ist in allen Ecken einfach wunderschön.»

Woidke kommt aus Forst und ist seit mehr als zehn Jahren Regierungschef von Brandenburg. Im September tritt er zum dritten Mal als SPD-Spitzenkandidat zur Landtagswahl an.