Berlin (dpa) – Die ehemalige Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina steht im Viertelfinale des Berliner Tennisturniers. Die Kasachin gewann am Donnerstag gegen die Russin Weronika Kudermetowa mit 6:4, 7:5 und trifft nun auf die frühere Weltranglisten-Erste Viktoria Asarenka. Rybakina ist bei dem WTA-500-Event hinter der Amerikanerin Coco Gauff und der Belarussin Aryna Sabalenka an Position drei gesetzt.

Für Wimbledon-Champion Marketa Vondrousova ist das Turnier hingegen schon vorbei. Die Tschechin musste ihr Achtelfinale gegen die Russin Anna Kalinskaja beim Stand von 5:5 aufgeben, nachdem sie sich zuvor an der Hüfte verletzt hatte. Ob ihr Start beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Gefahr ist, war zunächst unklar. Der Rasenklassiker in Wimbledon beginnt am 1. Juli.

Nach der Auftaktniederlage von Angelique Kerber und Jule Niemeier sind beim 922 573 US-Dollar dotierten Turnier an der Spree keine deutschen Spielerinnen mehr dabei.