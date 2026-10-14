Alt-Lichtenberg. Am Freitag, den 13. November 2026, leuchtet Alt-Lichtenberg wieder: Zum Martinszug laden die Stadtteilkoordination und zahlreiche Vereine und Akteure aus dem Kiez ein. Wie in jedem Jahr wird die Veranstalterschaft vom Bezirksbürgermeister Martin Schaefer übernommen, der auch vor Ort sein wird und im Stadion passend zum Martinstag ein paar Worte zum Laternenumzug sprechen wird. Organisiert wird der Zug seit vielen Jahren von der Stadtteilkoordination gemeinsam mit vielen unterschiedlichen Vereinen – der Sportverein Lichtenberg 47 ist nur einer von ihnen.

Die Martinsgeschichte auf dem Freiaplatz

Start: 16:00 Uhr, Freiaplatz. Dort beginnt der Nachmittag mit verschiedenen singenden Kitas aus dem Kiez und der Martinsgeschichte, die von der Jungen Kirche Berlin (Lichtenberg) vorgetragen wird. Anschließend ziehen die Teilnehmenden mit Lampions und Laternen gemeinsam durch den Kiez Richtung Hans-Zoschke-Stadion. Begleitet wird der Zug von zwei Pferden, zwei Akkordeonspielern und einem Walkact.





Feuertonnen, Posaunenchor und warmes Essen

Highlight und Ziel: Das Hans-Zoschke-Stadion. Dort warten Feuertonnen, der Karlshorster Posaunenchor sowie warmes Essen und Getränke auf die Besucherinnen und Besucher. Gegen 18 Uhr endet die Veranstaltung.

In diesem Jahr werden wieder 1.000 bis 1.500 Gäste erwartet, die gemeinsam mit Laternen und Lampions durch die Straßen ziehen. Der Martinszug ist kostenfrei – Menschen verschiedenster Herkunft, jeden Alters und jeden Geschlechts sind willkommen.

Auf einen Blick