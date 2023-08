Hinweis an unsere Leser:

Unabhängig von der Größe einer Firma wird die interne Weiterbildung in jeder Branche unerlässlich. Anstatt einfach nur bestimmte Vorgänge auszulagern und immer mehr interne Prozesse zu automatisieren, darf man auch die Kompetenz der Angestellten nicht außer Acht lassen. Die Weiterbildung ist glücklicherweise sehr einfach geworden, denn auf E-Learning Plattformen für Unternehmen gibt es zahlreiche Kurse, die auf eine unterhaltsame Weise mit aktuellen Lernmaterialien Wissen vermitteln.

Als Unternehmer genießt man bei dieser Art des autodidaktischen Lernens eine vollkommene zeitliche Freiheit, welche sich flexibel in den Arbeitsalltag einbinden lässt. Viele Fachbereiche werden in schriftlicher Form oder auch anhand von Bewegtbildaufnahmen klar kommuniziert. Anders als bei Weiterbildungsangeboten vor Ort kann man sich einzelne Module frei zusammenstellen.

Einige Kursangebote werden auch direkt in der jeweiligen Muttersprache angeboten. Das erleichtert das Lernen im international ausgerichteten Arbeitsumfeld. Wie die Weiterbildung im Unternehmen erfolgreich gelingt, zeigen wir in diesem Artikel.

Mögliche Kursinhalte, die in jedem Unternehmen für mehr Effizienz sorgen

Um einen ansprechenden Onlineauftritt kommt heutzutage keine Firma mehr herum. Vor allem im Bereich Online Marketing spielt es eine große Rolle, nahe am Puls der Zeit zu bleiben und sich ständig über aktuelle Änderungen zu informieren.

Dabei lassen sich verschiedene Anwendungen implementieren, um die Reichweite einer Marketingmaßnahme in jeder Phase präzise messen zu können. Das ist wichtig, um eventuelle Kursänderungen zügig vornehmen zu können, wenn die angestrebte Resonanz im Online Marketing einmal ausbleiben sollte.

Budget-orientierte Weiterbildungsangebote für die Angestellten vorbereiten

An welchen Stellschrauben man in so einem Fall drehen kann, lässt sich leicht online im Weiterbildungskurs erlernen. Es wird dann nicht nötig, das Online Marketing komplett an eine Agentur auszulagern.

Diesbezüglich führen clevere Firmeninhaber immer eine Gegenüberstellung von Ausgaben und Nutzen gegenüber. Der Onlinekurs rentiert sich finanziell gesehen bereits nach kurzer Zeit, während eine Online Marketing Agentur dauerhaft das Firmenbudget belasten kann.

Fachkräftemangel vorbeugen und Kompetenzen im Team stärken

Ganz gleich, ob man mit flachen Hierarchien und einer Arbeitsgestaltung auf Augenhöhe tätig ist oder ob es in einer Firma klare Entscheider gibt: Die fachliche Kompetenz des Einzelnen wirkt sich immer auf den Gesamteindruck eines Unternehmens aus.

Kundenservice optimieren: Wann brauche ich ein Call-Center?

Wer seinen Kunden den Service eines Call-Centers anbieten möchte, kann diese Sparte entweder an einen externen Dienstleister auslagern oder aber einzelne Mitarbeiter entsprechend qualifizieren. Beim telefonischen Kundenkontakt wird ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen benötigt.

Hier informiert die IHK über das Anforderungsprofil von Call Center Agenten, welche für die firmeninterne Weiterbildung wichtige Hinweise liefern. Vor allem bei Warenretouren, defekten Produkten oder anderen misslichen Kundenbedürfnissen steht aber eine schnelle Abhilfe an der Spitze der Liste der Prioritäten.

Die verschiedenen Ziele vorab im Team kommunizieren und als Leitfaden festhalten

Je nach Kundenanliegen lässt sich ein Kontakt aber auch in einen Verkauf umwandeln. Das kann immer dann geschehen, wenn allgemeine Anfragen durch eine emotionale Gesprächshaltung derart beantwortet werden, dass die angebotenen Produkte eines Unternehmens die perfekte Lösung für die jeweilige Kundensituation zu sein scheinen. Dieses Praxisbeispiel lässt sich auch auf viele andere Firmenvorgänge umbauen, um die Kompetenz spezialisierter Fachkräfte firmenintern zu fördern.

Vorteil von interner Qualifikation im Vergleich zum externen Dienstleister

Es ergibt sich der Vorteil, dass Spezialisten nicht erst umständlich mit einer Stellenanzeige auf dem schwierigen Arbeitsmarkt gefunden werden müssen. Vielmehr bietet das Potenzial innerhalb einer Firma meistens ausreichend Möglichkeiten für zielführende Qualifikationsmaßnahmen. Offene Kurse für Mitarbeiter lassen sich über das Intranet kommunizieren und über digital unterstützte Eingabemasken auch direkt von Mitarbeiter- oder Führungsseite aus buchen.

Moderne Technologien aus der digitalen Firmenwelt kennen und bedienen lernen

In vielen Unternehmen Deutschlands ist die Digitalisierung bereits ein fester Bestandteil des Arbeitsalltags. Übernehmen KI-Systeme oder andere auf Automatismen basierende Softwarelösungen einen Teil der täglich anfallenden Tätigkeiten in einer Firma, müssen die Mitarbeiter entsprechend geschult werden. Die Inhalte von Online-Kursen lassen sich dabei hervorragend als Vorlage für das nächste Team-Meeting verwenden.

Gibt es beim Qualifikationsangebot im Internet einen persönlichen Ansprechpartner, lassen sich auch individuelle Fragen von Firmeninhabern zielgerichtet besprechen. So kann die Effektivität eines Seminars noch weiter intensiviert werden.

Digitale Qualifikationsmaßnahmen durch Bewährtes aus der Mitarbeiterführung ergänzen

Günstig ist es, auf konventionelle Maßnahmen wie die Herausgabe von Handouts oder digitalen Scripts zurückzugreifen. Werden die firmeninternen Weiterbildungsinhalte über die Firmenserver zum Nachlesen bereitgestellt, können Angestellte auch von zu Hause aus darauf zugreifen. Wird die Weiterbildung für Mitarbeitende als digitaler Lernkurs angeboten, wird die aufgewendete Zeit selbstverständlich bezahlt.

Aufgrund der besseren Überprüfbarkeit finden die meisten digital geführten Mitarbeiterqualifikationen aber innerhalb der jeweiligen Bürozeiten statt. Durch ein smartes Vorgehen lassen sich die Lerninhalte nach einer kurzen Pause noch einmal von den Kursteilnehmern zusammenfassen, auch kurze aktivierende Phasen sorgen bei den Angestellten dafür, dass neu gelernte Inhalte besser im Gedächtnis bleiben können. Hier in unserer Sparte Bildung & Beruf finden interessierte Unternehmer noch viele weitere hilfreiche Hinweise, wie sich das volle Potenzial einer Unternehmung bestmöglich ausschöpfen lässt.

Persönliche Weiterbildung als Karrierechance

Nicht nur für eine Firma kann es zahlreiche Vorteile mit sich bringen, wenn das Team ständig intern weitergebildet wird. Für einzelne Kompetenzen im Team können sich interessante Karrierewege auftun, wenn Kursinhalte besonders gut verinnerlicht und zielführend im Geschäftsalltag eingesetzt werden können. Steht eine Beförderung an, kann es zunächst schwierig erscheinen, eine passende Ergänzung für die Führungsebene aus den Reihen der Mitarbeiter zu eruieren. Aber auch, wenn eine neue Abteilung innerhalb eines Unternehmens geschaffen werden soll, zeigen sich die Stärken einzelner Angestellter vor allem in der Phase nach einer internen Qualifikation.

Je nach Art der Weiterbildung kann es beispielsweise auffallen, dass ein bestimmter Beschäftigter beispielsweise viel bessere Verkaufszahlen generiert als vor dem Seminar. Oder es kann besonders gut deeskalierend und motivationssteigernd im Team aufgetreten werden, was in vielen Fällen als Kriterium für eine Beförderung angesehen wird.

Interne Mitarbeiterschulungen ermöglichen oftmals einen deutlichen Blick auf die derzeitige Arbeitsleistung innerhalb eines Teams oder einer Abteilung. Die Nachbereitung eines Kurses gibt der Führungsebene dann oft den entscheidenden Hinweis darauf, welche offenen Stellen aus den internen Reihen besetzt werden können und für welche neuen Positionen man sich doch lieber auf dem Arbeitsmarkt neu orientieren möchte.

Fazit: Online-Kurse zur Weiterbildung immer beliebter

In jeder Firma gibt es ein eigenes Potenzial an Optimierungsmöglichkeiten. Die Weiterbildungskurse aus dem Internet lassen sich flexibel daran anpassen, regionale Bildungsangebote der VHS oder privaten Dienstleistern können inhaltlich an den Bedürfnissen einer Firma vorbei zielen.

Nach einer Qualifikationsmaßnahme sollte der allgemeine Fortschritt nach einigen Monaten noch einmal kontrolliert werden, um die Effizienz der Mitarbeiterqualifikation detailliert zu ermitteln. So lässt sich das nächste Firmenseminar noch zielgerichteter ausgestalten.