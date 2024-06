Berlin (dpa/bb) – Sechs Tage vor der Europawahl hat Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner die Menschen aufgerufen, von ihrem Wahlrecht auch Gebrauch zu machen. «Gehen Sie am 9. Juni wählen. Jede Stimme zählt», sagte der CDU-Politiker am Montag an die Adresse der Berlinerinnen und Berliner.

Die Europäische Union sei wichtig, weil sie seit vielen Jahren Frieden und Freiheit in ihren Mitgliedsstaaten sichere. «Doch mit Russlands Angriff auf die Ukraine ist der Krieg zurück in Europa», so Wegner. «Wir erleben wieder, dass Sicherheit, Frieden und Freiheit in Europa nicht selbstverständlich sind. Wir müssen für unsere Demokratie und unsere Freiheit eintreten.»

Wegner äußerte sich anlässlich eines Termins in Mitte im Rahmen der Informationskampagne «Vergiss nicht!» zur Europawahl. Die am 21. Mai gestartete Kampagne zeigt Menschen mit geschlossenen Augen, die innehalten und in sich gehen. So soll verdeutlicht werden, dass die Wahlentscheidung eine persönliche Auseinandersetzung mit der Europäischen Union und ihren Werten wie Frieden, Freiheit und Sicherheit voraussetzt.

Seit dem Start werden die Motive der Kampagne im «Berliner Fenster» in den U-Bahn-Wagen, in Berliner Ämtern, auf Social Media und diversen Online-Portalen präsentiert. Seit Montag sind sie auch auf digitalen Flächen der Firma Ströer stadtweit zu sehen.