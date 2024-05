Berlin (dpa/bb) – Wegen eines Wasserrohrbruchs in Berlin-Neukölln ist am Dienstagmorgen ein Teil der Sonnenallee gesperrt worden. Autofahrer kommen stadteinwärts zwischen Sonnenbrücke und Hertzbergplatz nicht durch, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte. Nach Angaben von Anwohnern steht das Wasser dort auf der Straße. Zudem soll die Wasserversorgung in einigen Wohnungen im betroffenen Bereich und nahe dem S-Bahnhof Sonnenallee abgestellt worden sein. Wie lang die Sperrung andauern soll, wird bislang nicht angegeben.