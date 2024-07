Berlin (dpa/bb) – Nach zwei Jahren ist die Sommer-Rodelbahn in Marzahn wieder in Betrieb. Bis zu 40 Kilometer pro Stunde können in der Natur-Bobbahn im Kienbergpark neben den Gärten der Welt erreicht werden. Kinder ab acht Jahren und einer Körpergröße von 1,35 Meter dürfen die Bahn allein benutzen, kleinere Kinder ab drei Jahren in Begleitung von Aufsichtspersonen. Bis zum Schulstart rodeln Kinder kostenlos.

Kleine Tierfreunde lernen in Workshops des Tierschutzvereins, welche Bedürfnisse Haustiere wie Kaninchen, Hamster oder Katze haben und wie Hunde mit uns kommunizieren. Die Angebote sind für verschiedene Altersklassen gestaltet, von sechs bis 16 Jahren.

Bauen mit Lehm

13 kleine Waldziegen können im Britzer Garten angeschaut werden. In der 90 Hektar großen Parkanlage gibt es außerdem einen Wasserspielplatz am Lehmhof und das neu eröffnete große Wasserlabyrinth am Eingang. Vom 30. Juli bis 1. August können Familien mit Kindern zwischen sieben und zehn Jahren gemeinsam mit dem Campus Stadt Natur tierische und pflanzliche Bewohner des Lebensraums Wiese entdecken. Eine Anmeldung ist erforderlich. Im August können Kinder zwischen drei und 13 Jahren im Lehmdorf im Britzer Garten bei der jährlichen Bau-Mitmachaktion eigene kleine Bau- und Kunstwerke aus Lehm anfertigen.

Wo findet man Dünen im Park und wie schützen sich Buchen vor der Sonne? Diesen und anderen Fragen können Entdecker auf einem Naturlehrpfad durch den Volkspark Rehberge im Wedding nachgehen. «Lagepläne, Wimmelbilder, Spielkarten und Bastelbögen machen den Ausflug besonders abwechslungsreich», heißt es. Entwickelt wurde der etwa zwei Kilometer lange Pfad für Kita- und Grundschulkinder sowie Jugendliche, die keine klassischen Informationstafeln nutzen.

Kostenlose Sommercamps für bedürftige Kinder

Die Arche Kinderstiftung bietet kostenlose Sommercamps, Ausflüge und Freizeitaktivitäten für Kinder an, deren Familien sich keine Urlaubsreisen leisten können. «Viele Kinder kommen in die Arche und erzählen, dass sie noch nie woanders waren», teilt Arche-Gründer Bernd Siggelkow mit. «Wir unterstützen diese Kinder, damit auch sie schöne Ferienerlebnisse haben» – etwa mit einem Sommercamp. Informationen gibt es per E-Mail.

Die Sportjugend Berlin bietet in Berliner Freibädern Soccer-Cages zum Fußballspielen, Basketball-Körbe sowie Tischtennisplatten, Beachvolleyballnetze, Trampoline und Discgolfkörbe an. Die betreuten Sportangebote gib es im Sommerbad Kreuzberg, Prinzenbad, Sommerbad Neukölln, Columbiabad sowie im Sommerbad Pankow. «Das Angebot ist altersübergreifend, alle sind willkommen», sagt Steffen Sambill, Vorstandsmitglied der Sportjugend Berlin.

Kostenlose Kiezrallye

Die Kinderabteilung der Bezirkszentralbibliothek Tempelhof bietet eine kostenlose Kiezrallye an. Es gibt zwei interaktive Touren: rund um den Franckepark und um die historische Tempelhofer Dorfkirche. Die Touren sind für Kinder ab sieben Jahren und jeweils 2,5 Kilometer lang. Sie dauern etwa 45 bis 60 Minuten. Am 30. Juli und 20. August kann man die Touren auch gemeinsam mit anderen machen.