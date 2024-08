Potsdam (dpa/bb) – Das Waldbrandrisiko ist in Brandenburg bei hohen Temperaturen und wenig Niederschlag weiter gestiegen. In 9 von 14 Landkreisen gilt mittlerweile die höchste Warnstufe 5 – das bedeutet eine sehr hohe Gefahr, wie das Landesumweltministerium angab. Bei einem hohen Risiko bleibt es in den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel, Uckermark und Elbe-Elster. Lediglich mittlere Gefahr besteht demnach aktuell in der Prignitz.

Im Laufe des Mittwochs und in den kommenden Tagen bleiben die Temperaturen weiter hoch – es kommt jedoch örtlich zu Schauern und Gewittern. Auch für den Donnerstag hat der Deutsche Wetterdienst Regen über Teilen von Brandenburg angekündigt.