Rietzneuendorf-Staakow (dpa/bb) – Der Waldbrand, der am Mittwoch in der Nähe des Urlaubs- und Freizeitresorts «Tropical Islands» im Süden Brandenburgs ausgebrochen ist, ist gelöscht. Der Einsatz wurde am späten Abend beendet, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Zuvor hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) berichtet.

Am Nachmittag hatte der Brand einen Großeinsatz der Feuerwehr mit 120 Einsatzkräften ausgelöst. Nach Angaben des Sprechers waren drei Hektar Wald betroffen. Verletzt wurde niemand. Zur Ursache des Brandes konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen. Der Brandherd befand sich im Kreis Dahme-Spreewald, nur wenige Kilometer vom Freizeitpark entfernt.

In Brandenburg besteht heute in so gut wie allen Kreisen hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr. Die höchste Warnstufe 5 gilt in der Prignitz, in Ostprignitz-Ruppin, im Havelland, in Potsdam-Mittelmark und im Landkreis Oder-Spree, wie das Landesumweltministerium angab.