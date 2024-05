Potsdam (dpa) – Nach der tödlichen Attacke auf einen Wachmann auf dem Gelände einer Flüchtlingsunterkunft in Potsdam hat die Polizei den gesuchten Tatverdächtigen in Berlin gefasst. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am späten Donnerstagnachmittag mit. Der Gesuchte sei im Umfeld des Bahnhofs Zoologischer Garten festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft beantragte den Erlass eines Haftbefehles wegen Totschlags, wie die Polizei mitteilte. Am Freitag soll der Verdächtige vor einen Ermittlungsrichter kommen. Weitere Angaben zu dem Mann und den Tatumständen machten die Behörden nicht.

In einer Notunterkunft für Flüchtlinge in der Nähe des Schlossparks Sanssouci in Potsdam kam es am Morgen zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Ein Mitarbeiter des Wachschutzes wurde dabei tödlich verletzt. Es handelt sich laut Polizei um einen 33-Jährigen mit syrischer Staatsangehörigkeit.