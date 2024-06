Frankfurt/Oder (dpa/bb) – Beamte der Bundespolizei haben im Rahmen der Grenzkontrollen am Freitag einen Sonderzug mit Fußballfans aus Polen kontrolliert. Dabei seien keine Verstöße gegen die Einreisebestimmungen festgestellt worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Demnach hielt der Zug am Freitagmittag mit rund 450 polnischen Fans in Frankfurt (Oder).

Sie durften nach den Kontrollen weiter in Richtung Berlin reisen. Auch Fans, die in regulären Zügen nach Berlin unterwegs waren, wurden kontrolliert. Zudem überprüften Grenzbeamte am deutsch-polnischen Grenzübergang Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) zahlreiche Autofahrer. Zur Zahl der eingesetzten Beamten machte die Polizei keine Angaben.

Ziel der vom Bundesinnenministerium angeordneten Kontrollen ist es, potenzielle gewaltbereite Fußballfans und politisch motivierte Extremisten bei der Einreise aus dem Verkehr zu ziehen. Am Freitag (18.00 Uhr) findet das EM-Spiel zwischen Polen und Österreich im Olympiastadion in Berlin statt.