Berlin (dpa/bb) – Vier Autos sind in der Nacht in Berlin-Tegel in Brand geraten. Vorerst sei nur ein brennender Wagen gemeldet worden, teilte die Feuerwehr mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten bereits vier Fahrzeuge. Ein weiteres Ausbreiten des Feuers konnte verhindert werden. Die Ursache des Brandes und das Ausmaß der Schäden blieben vorerst unklar.