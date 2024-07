Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Auf Wolken und zeitweise Regen können sich die Menschen am Samstag in Berlin und Brandenburg einstellen. Nur am Abend ist es heiter. Am Vormittag gibt es viele Wolken und gebietsweise Regen, der in der Niederlausitz teils kräftig ist, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bis zum Mittag ziehen die Niederschläge in Richtung Nordost ab. Danach lockert es auf und ist überwiegend trocken bei bis zu 25 Grad. Zum Abend wird das Wetter heiter. Es weht zeitweise ein mäßiger, in Böen starker Wind.

Die Nacht zum Sonntag ist laut DWD gering bewölkt und niederschlagsfrei bei Tiefstwerten von bis zu 10 Grad. Der Sonntag ist mitunter heiter bis wolkig. Zeitweise gibt es aber auch vereinzelte Schauer und Gewitter, mit denen teilweise Böen und lokal eng begrenzter Starkregen einhergehen. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 24 Grad im Norden Brandenburgs und 27 Grad im Cottbuser Raum.