Berlin (dpa/bb) – Vor Beginn des Ausbildungsjahres sind bei Berlins Handwerkern noch zahlreiche Lehrstellen unbesetzt. Es gebe noch etwa 700 freie Ausbildungsplätze, sagte Carola Zarth, Präsidentin der Berliner Handwerkskammer, im RBB-Inforadio. So viele seien auf der Plattform der Handwerkskammer aktuell gemeldet.

«Es ist noch nicht zu spät», führte Zarth aus. Wer in den Sommerferien den Plan gefasst habe, sich im Handwerk ausbilden zu lassen, habe noch bis Oktober Zeit. «Bei uns ist der Ausbildungsstart noch hin.» Laut Zarth gibt es in Berlin rund 100 verschiedene Handwerksberufe, in denen die Betriebe ausbilden. Gesucht wird in nahezu allen Bereichen.