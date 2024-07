Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Sommerlich warm und sonnig starten Berlin und Brandenburg in die neue Woche. Bis auf ein paar Wölkchen erwartet der Deutsche Wetterdienst heute einen strahlend blauen Himmel. Es erwärmt sich auf 28 bis 32 Grad.

Nachts nehmen die Wolken am Himmel zu. Die Temperaturen sinken auf 20 bis 16 Grad. Gegen Dienstagmorgen ziehen erste Schauer und einzelne Gewitter auf. Lokal eng begrenzt fällt Starkregen mit Wassermengen um 15 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Dazu weht der Wind kräftiger. Nach kurzer Entspannung gibt es am Dienstagnachmittag und -abend erneut Schauer und Gewitter. Über den Tag steigen die Temperaturen auf 25 bis 28 Grad.

Die Nacht zum Mittwoch wird deutlich kühler und bleibt trocken. Die Temperaturen sinken auf frische 16 bis 13 Grad. Neben einigen Wolken bestimmt am Mittwoch wieder die Sonne das Wetter. Nur vereinzelt fallen ein paar Tropfen. Die Temperaturen klettern auf 24 bis 28 Grad.