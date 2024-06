Berlin (dpa/bb) – Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag zu Warnstreiks bei den privaten und öffentlichen Banken in Berlin und Brandenburg aufgerufen. Die Gewerkschaft wolle damit den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen mit den jeweiligen Arbeitgeberseiten erhöhen, wie Verdi am Sonntag mitteilte. Betroffen seien bei den Privatbanken Filialen der Commerzbank, der Deutschen Bank sowie bei den öffentlichen Banken unter anderem Standorte der Berliner Sparkasse, der Landesbank Berlin oder der Investitionsbank Berlin. Am Vormittag soll es eine gemeinsame Streikkundgebung geben.

Verdi fordert in den zwei getrennten Tarifrunden jeweils 12,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro pro Monat mehr sowie eine Erhöhung bei den monatlichen Vergütungen der Nachwuchskräfte um 250 Euro pro Monat. Die Laufzeit der neuen Tarifverträge soll ein Jahr betragen. Ein jüngstes Angebot der Arbeitgeber hat Verdi eigenen Angaben zufolge abgelehnt, weil es Reallohnverluste für die Beschäftigten bedeutet hätte.