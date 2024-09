Berlin (dpa/bb) – Nach einem Feuer in einem Auto in Berlin-Mitte hat die Polizei einen der mutmaßlichen Verursacher festgenommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielten sich in der Nacht zwei Männer an einem Auto in der Straße Fischerinsel auf, wie die Polizei mitteilte. Eine dritte Person stand in der Nähe.

Laut Polizei kam es plötzlich zu einem lauten Knall und ein Feuer brach in dem Auto aus. Das Trio flüchtete. Die Polizei nahm schließlich einen 22-Jährigen fest, der sich nach eigenen Angaben zuvor am Fahrzeug aufgehalten hatte. Der Mann hatte Brandverletzungen.

Der Verdächtige kam zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ein Brandkommissariat der Landeskriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Der 22-Jährige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.