Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat sich am Freitagabend in einem Testspiel von Real Sociedad San Sebastian 1:1 (1:0) getrennt. Vor 19.265 Fans im Stadion An der Alten Försterei war Robin Gosens in der 42. Minute im Duell mit dem spanischen Erstligisten zum 1:0 erfolgreich. Spaniens Nationalspieler Mikel Oyarzabal gelang später der 1:1-Ausgleich (82.).

Trainer Bo Svensson ließ bis zur 55. Minute erstmals eine mutmaßliche Stammelf auflaufen. In dieser agierten bis auf Leihrückkehrer Jordan Siebatcheu keine Neuzugänge. Der von Borussia Dortmund geholte Tom Rothe kam im zweiten Durchgang zu seinem Debüt.

Beim Gegner wirkte der frühere Unioner Sheraldo Becker mit, der die Eisernen im Januar nach viereinhalb Jahren in Richtung Baskenland verlassen hatte. Der Angreifer wurde vor dem Anpfiff nachträglich offiziell verabschiedet. Becker traf in der 75. Minute den Pfosten.

Für Union war es das fünfte und letzte Testspiel der Sommervorbereitung. Das erste Pflichtspiel der Berliner steht am 17. August im DFB-Pokal beim Regionalligisten Greifswalder FC auf dem Programm.